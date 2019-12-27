Героическая оборона Севастополя – это история про героический украинский народ

Товарищи, а зачем вам Севастополь? Чего вы так возбудились?

В ленте было полно душераздирающих постов на тему отсутствия Севастополя в законопроекте Зеленского. С подводкой – если города там не будет, Россия начнет спекулировать, и мы его окончательно потеряем.

Хочу напомнить, что Севастополь временно оккупирован не из-за наличия или отсутствия у города особого статуса. А из-за того, что украинские патриотические патриоты исключительно по причине своей лени и скудоумия не могли раньше и сейчас не могут внятно объяснить, какое они вообще имеют отношение к этому городу. Как можно бороться за возвращение того, что ты не понимаешь? Это же чистая имитация. С предсказуемым результатом.

Для тех, кто не в курсе, объясню, почему временно потерян Севастополь.

Весь миф о Севастополе как о «городе русских моряков» и вся российская истерика по этому поводу построены вокруг событий Первой обороны времён Крымской (Восточной) войны 1853–1856 гг. До этих событий Севастополя как мифического явления нет.

Упор на события Первой – героической, романтической, отболевшей – обороны был сделан советской пропагандой для того, чтобы сместить акценты с трагической Второй обороны 1941–1942 гг.

Песня «Легендарный Севастополь» была написана в 1954-м и впервые массово исполнена 17 октября того года именно в контексте 100-летия Первой обороны. Тогда же была открыта восстановленная панорама обороны Севастополя. Именно Первая оборона – смысловой ключ к городу.

Что она из себя представляет? И причём здесь Украина?

Да притом, что боевые действия во время Крымской войны затронули не только Севастополь и Крым – они затронули всё побережье от Одессы до Мариуполя.

Кто воевал в Крыму? На примере Черноморского флота.

До 50% офицерского состава ЧФ того времени составляли «малороссийские дворяне», среди которых многие – потомки козацкой старшины.

В отдельных частях ЧФ до 70% нижних чинов составляли украинские крестьяне. Просто набирали рекрутов из близлежащих губерний.

Герой войны матрос Пётр Кишка (Кошка) – он кто? Он украинский крестьянин из нынешнего Немировского района Винницкой области.

Герой войны Игнатий Шевченко (защитил от гибели командира, ещё в 1874 г. в Николаеве ему установили памятник, который затем перенесён в Севастополь) – он кто? Он украинский крестьянин.

Герой войны Андрей Бобырь (считается основателем посёлка Николаевка) – он кто? Он украинский крестьянин. И так до бесконечности.

Если взять «Севастопольские рассказы» графа нашего Льва Николаевича Толстого, там черным по белому описан эпизод, когда Толстой заходит в госпиталь и видит раненого матроса в агонии. Что говорит матрос? «Серце горить».

Раненых были многие тысячи. Куда они девались? Кого успевали – тех вывозили из Крыма. Территория вплоть до Полтавы представляла собой импровизированный полевой госпиталь.

Железной дороги тогда не было. Грузы доставлялись подводами. Чьими подводами? Да тех же украинских крестьян, которых мобилизовали на гужевую и другие повинности.

На обслуживание войны работали все профильные предприятия на территории Украины – пороховой завод в Шостке, литейный в Луганске и т. д.

Какой аспект ни возьми, мы видим наглядные доказательства, что основные тяготы Крымской войны вынес на своих плечах украинский народ. Десятки тысяч людей были прямо вовлечены, тысячи погибли.

Героическая оборона Севастополя – это история про героический украинский народ и тупых великосветских «диванных» командиров, которые умудрились проиграть ту войну, залив Севастополь украинской кровью.

Причём эта история лежит на поверхности. Но найдите её хоть где-то в официальном дискурсе: в школьном учебнике, в каком-то серьёзном музее. А ведь это ключевой момент, на котором базируется всё советско-российское мифотворчество. Более того – и в Британии, и во Франции мифический Севастополь отлит в бронзе и зафиксирован на картах.

Пока не будут ясно артикулированы эти вещи, все потуги изобразить борьбу за возвращения Севастополя будут испепеляться в массовом сознании одной песней, которая легитимизирует претензии другого государства. Нельзя вернуть Севастополь одной декоммунизацией и возрождением истории УПА.

Это тема для Украинского института национальной памяти.

Алексей КОПЫТЬКО

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Последнее: Товарищи, а зачем вам Севастополь? Чего вы так возбудились? В ленте было полно душераздирающих постов на тему отсутствия Севастополя в законопроекте Зеленского. С подводкой – если города там не будет, Россия начнет спекулировать, и мы его окончательно потеряем. Хочу напомнить, что Севастополь временно оккупирован не из-за наличия или отсутствия у города особого статуса. А из-за […]