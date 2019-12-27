Госдеп США дал подрядчикам «Северного потока 2» месяц на остановку работ

США не станут вводить санкции в отношении подрядчиков строительства газопровода «Северный поток 2», если те прекратят работы в течение месяца с момента подписания документа о введении ограничений. Об этом говорится в сообщении Госдепа США.

В середине декабря стало официально известно о решении властей США внести в оборонный бюджет страны санкции в отношении газопровода «Северный поток 2». Конгресс утвердил бюджет. Allseas сделала заявление за полчаса до того, как документ подписал президент США Дональд Трамп.

Сразу после подписания закона, 20 декабря, министерство финансов США заявило, что санкции против газопроводов вступили в силу, и потребовало немедленно прекратить укладку труб.

О том, чем грозят санкции США против «Северного потока 2», читайте в колонке Михаила Крутихина «Счет за газ».

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