Зеленский уволил начальника Управления СБУ в Хмельницкой области

27 декабря президент Украины Владимир Зеленский уволил Сергея Харченко с должности начальника Управления СБУ в Хмельницкой области. Указ об этом опубликован на сайте президента.
«Уволить Харченко Сергея Александровича с должности начальника Управления Службы безопасности Украины в Хмельницкой области», – сказано в документе.
Харченко был назначен руководителем подразделения СБУ в области 14 апреля 2016 года.
Став президентом, Зеленский поменял руководителей управлений СБУ в ряде областей.
Источник: интернет-издание «ГОРДОН»
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