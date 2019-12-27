Зеленский уволил начальника Управления СБУ в Хмельницкой области

27.12.2019, 22:42, Новости дня

27 декабря президент Украины Владимир Зеленский уволил Сергея Харченко с должности начальника Управления СБУ в Хмельницкой области. Указ об этом опубликован на сайте президента.

«Уволить Харченко Сергея Александровича с должности начальника Управления Службы безопасности Украины в Хмельницкой области», – сказано в документе.

Харченко был назначен руководителем подразделения СБУ в области 14 апреля 2016 года.

Став президентом, Зеленский поменял руководителей управлений СБУ в ряде областей.

Источник: интернет-издание «ГОРДОН»



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