Мнение: За колониализм, за вашу и нашу свободу? Отвечать будет Александр Друзь

ТАСС уполномочен заявить, что президент Франции Макрон, находясь с визитом в некоей загадочной стране Кот-д& #39’Ивуар, покаялся за колониализм прошлого, и пообещал не колонизировать никого в будущем. Ему видимо не сказали, что колонизировать сейчас собираются совсем не Африку, а очень даже наоборот — Францию.

То, что колониализм это бяка говорит не только Эммануэль, но и любой школьный учебник истории, причем лет эдак 70 как. Но с другой стороны, улицы Парижа молчаливо свидетельствуют, что иногда колониализм это немножечко заебись.

Невзирая на погоду, на пожары, на жилеты — Хемингуэй прав, и этот город действительно праздник, который всегда с тобой. Важно для кого именно он сейчас праздник.

Великолепие дворцов, мостов, академий и прочих Шанзализе есть. Создавалось и накапливалось оно веками. Всё это один огромный памятник гальскому собирательству — от Лувра, помнящего Варфоломеевскую ночь, до наполеоновского обелиска, венчающего трофеи в Лувре размещенные.

Приехать с Елисейских полей в Кот-д&# 39’Ивуар, и сообщить им, что колониализм отстой, это примерно, как дон Майкл Корлеоне клеймящий позором организованную преступность, причем делающий это в хосписе для наркоманов, которые стали наркоманами благодаря героину проданному им дилерами семьи Корлеоне. Но в целом норм, ребятам зашло, народу нравится.

Однако колониализм никуда не делся. Он приобрел иные, более тонкие, но не менее жесткие формы.



С того момента, как АК-47 начал производится в промышленных масштабах, и его в массовом порядке получили бойцы всевозможных национально-освободительных движений, работать колонизаторам пришлось тоньше. Ведь ответка от партизанщины стала очень болезненной для дядечек в пробковых шлемах. См.Вьетнам.

Но при новом колониальном формате рабочие муравьи из бывших колоний сами, добровольно, за собственные деньги едут на невольничьи рынки Европейского Союза. Экспедиции за рабочей силой посылать не нужно. И АК-47 более не страшит.



Стеклянные бусики производятся в достаточном, как для внутреннего, так и для внешнего потребления, количестве. В первом и главном магазине Louis Vuitton за этим пристально следят. В рамках общества потребления, корпорация LVMH, это что-то типа кокаиновой империи Пабло Эскобара, окормлявшей наркорынки NY и LA.

Рекламируя все эти лакшери-прелести, заставляя жителей бедных, столетия назад обворованных и загнанных в долговую кабалу стран, поверить в привлекательность «света и блеска цивилизации» и в необходимость сумочки за 3 000€, пролетариат завлекают в трюмы.

Но что-то пошло не так. Кому-то этот идиллический симбиоз помешал. Интересно, кому? )) Дело в том, что на южной стороне Средиземного моря был контрольно-пропускной пункт, регулировавший количество пролетариев запускаемых на транзитные евро-баржи, перед отправкой рабочей силы в сторону лучшей жизни, то есть — на работу в ЕС. Заведовал этим КПП один Братский вождь и руководитель революции в чине полковника, Муамма́р Мохаммед Абде́ль Саля́м Хами́д Абу Меньяр аль-Кадда́фи. Он как-то предупреждал, что бомбить Ливию, это всё равно что бомбить стену плотины, сдерживающую враждебный натиск. «Да жаль его, сражен булатом, он спит в земле сырой», а стена давно прорвана и Европу захлестнуло молодым, голодным, нищим, необразованным и очень агрессивным молодняком из Африки и Ближнего Востока. “Wow”, — воскликнула одна талантливая госсекретарь. А всем страждущим до европейской цивилизации подавай всякое лакшери. А его мало, а пришельцев с югов много.



Каддафи, его Ливию, как и весь светский Ближний Восток, англо-американские доброжелатели исполнили вовсе не из чувства справедливости, а из чувства жадности и во имя своей успешной конкуренции с ЕСом. «А Копченый, дурачок, его взял и выиграл» — это можно сказать о Саркози, радостно помогавшем США раздувать Арабскую Весну и давить Ливию. 😉

А поутру они проснулись. Разгуливающие здесь мигранты это пра-пра-правнуки обворованных и колонизированных в 19 и 20 веках африканцев. А вот местные больше походят на растерянных, но самовлюбленных бандерлогов шатающихся по улицам великого города, отстроенного задолго до них. Вот только качества, необходимые для управления, строительства, приумножения и защиты этого наследия они растеряли, пропили или просто не унаследовали. Но непосредственный контакт потомков воров с потомками обворованных состоялся. И пока ни те, ни другие не знают — чего со всем эти Луи-Виттоном делать 😉



Местные говорят, давайте о колониализме забудем. А вот пришлые как раз не против за колониализм потереть предметно. Ведь колонизировать теперь будут не их, а они. Парижане несколько растерялись с ответом, и пытаются взять «музыкальную паузу». Ну и кто будет отвечать? Де Голль? Наполеон? Екатерина Медичи? Или Александр Друзь? 😉

Источник: Теория элит

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