Мнение: Принцессы-физкультурницы

27.12.2019, 22:31, Разное

Раскрепощение талантов  правящих в России фамилий набирает ход. Дочери грибников – Путина и Шойгу (https://t.me/SerpomPo/4437),  пыхтя от напряжения и толкаясь локтями, вступают в общественную жизнь.

Неугомонная Фарида Рустамова  (https://t.me/SerpomPo/4865)из BBC приняла совет Путина на пресс-конференции «поковыряться поподробнее» с инфой о его дочерях.

Ковыряние дало быстрый результат.

Младшая дочь Путина (https://t.me/SerpomPo/3088), бывшая спортивная акробатка,  Екатерина (фамилия прикрытия – «Тихонова»)  вошла в состав совета при правительстве по физкультуре и массовому спорту. Там же «до кучи» удалось наковырять дочь Шойгу – Ксению. А председателем в том совете работает вице-премьер Голодец. Так что, царственные «девочки» начали общественную карьеру в мягких женских руках.  

Им дома, наверное, не сидится. Скучно там.

Что хотят этим показать Путин и Шойгу обществу? Граждане должны умилиться такой заботой «принцесс» об их физзарядке? Похвалить правящих  отцов за жертву дочерей общественной службе?

Если так, то это вряд ли сработает. Скорее всего, наглость правителей вызовет новое раздражение. Как было сказано в популярном фильме о временах красного революционного кумача: «Сам влез и бабу свою тащит».

Физкульт-привет неблагодарным массам!

На 📸: Екатерина – дочь Путина

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Источник: СерпомПо



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