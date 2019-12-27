Кремль не исключил переговоров Путина и Лукашенко до Нового года

До Нового года может состояться телефонный разговор российского и белорусского лидеров Владимира Путина и Александра Лукашенко, сообщил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
Пресс-секретаря спросили, собираются ли Путин и Лукашенко провести встречу в 2019 году, учитывая цейтнот с решением газового вопроса. Песков пояснил, что «дело не в цейтноте», хотя «цейтнот есть», так как есть несколько «неурегулированных вопросов». Однако «контакты ведутся», добавил он.
«Если президенты посчитают необходимым, они созвонятся до конца года, – приводит слова Пескова РИА «Новости». – А дальше просто посмотрим, они сами примут решение».
По его словам, «все будет зависеть от их решения».
24 декабря Лукашенко заявил, что Россия хочет почти на 20% повысить стоимость газа для Белоруссии в 2020 году.
Газета ВЗГЛЯД рассказывала об оставшихся разногласиях РФ и Белоруссии, в том числе по ценам на нефть и газ.
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