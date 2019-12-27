Посольство РФ сыронизировало над статьей об «агентах ГРУ» в Каталонии

Российское посольство в Испании прокомментировало заявление газеты El Pais о том, что в Барселоне побывали сотрудники ГРУ.
По версии издания, трое предполагаемых «членов ГРУ» посещали город в 2016 и 2017 годах. El Pais утверждает, что они входят в некое «подразделение 29155», передает ТАСС.
Комментируя в Twitter «неустанную работу исследователей» издания «по обнаружению источника каталонского кризиса в России», дипломаты указали на «разоблачающий факт» – «номер предполагаемого российского подразделения» заканчивается на 155, что «само по себе создает новую реальность».
«Так что – по следу», – говорится в сообщении.
Посольство намекает на 155-ю статью испанской конституции, которой воспользовались власти страны, чтобы ограничить самоуправление Каталонии в ответ на резолюцию местного парламента о независимости региона.
Газета ВЗГЛЯД рассказывала о скандальной публикации El Pais, утверждавшей, что в Каталонии якобы действовало «подразделение 29155».
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