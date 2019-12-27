Мнение: 12 красивых украинских слов

Це якась побрехенька!
Источник: Colonel Cassad
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Последнее: Влюбленный дед заявил, что считает Терешкович очень красивой, нежной, восторженной, умной. По его словам, такой человек, как Солнцев, просто-напросто не достоин ее. Казалось бы, такие высказывания могут задеть Гогена, но нет. В беседе с корреспондентом «Дни.ру» он отметил, что считает оскорбления в свой адрес всего лишь жалкой попыткой Владимира Ильича привлечь к себе внимание Катюши. «Ему […]
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