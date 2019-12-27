Samsung перенесла дату выхода Galaxy S11 и Galaxy Fold 2

27.12.2019, 22:14, Новости дня

Южнокорейская компания Samsung, вероятно, приняла решение изменить сроки выхода новых флагманских смартфонов Fold 2 и S11.

В Сети появились слухи о том, что устройства будут показаны публике существенно раньше, чем планировалось. В свою очередь, ранее уже прогнозировали, что аппараты могут быть рассекречены на выставке MWC 2020 18 декабря, однако сроки были перенесены на более поздний период.

В свою очередь, теперь появились данные, что оба смартфона будут представлены публике 11 февраля. Что касается гибкого девайса, то эксперты уверены в том, что разработчикам нет смысла торопиться с премьерой на фоне прошлой проблемы, связанной с выходом в продажу из-за некачественной конструкции с хрупким дисплеем.



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