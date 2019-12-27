LG выпустит недорогой смартфон Neon Plus

Известная компания LG в скором времени может продемонстрировать новый смартфон, входящий в линейку Neon.
Об этом свидетельствуют опубликованные рендеры. Специалисты предполагают, что уже в начале 2020 года состоится выход нового недорогого смартфона, который покажут в рамках предстоящей выставки CES 2020. Инсайдеры анонсировали, что новая техника получил название LG Neon Plus и будет функционировать на базе свежей ОС Android.
Изначально вышеуказанная линейка предполагала обыкновенные телефоны, но в дальнейшем появятся и более продвинутые варианты. Устройство также оснастят продвинутым помощником Google Assistant, для которого предусмотрена специальная кнопка в левой части корпуса.
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