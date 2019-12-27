Мнение: Письмо: «Он неправдоподобно, романтично и скульптурно красив»

Мы вчера пытались разобраться, чем шары от щипцов отличаются. В принципе это нечто противоположное, но у многих вместо шаров получаются щипцы, потому что шаром они считают признание в своей нужде.

Вместо шаров у них щипцы, а когда они пытаются щипцы убрать, отмораживаются и как сосульками обвешиваются замерзшими кислыми щами.

Видите, какая хитрая эта наука? Никак невозможно кидать нормальные шары, если не поправить локус контроля. И щипцы никак не убрать.

Вот в этом письме девушка боится вырастить корону и поэтому все шаги и шары парня обесценивает.

И получается, что ей все время мало, всего ей мало. Вместо шаров — опять щипцы. А напоследок скалки.

kodaline_addict

Здравствуйте, уважаемая evo_lutio.

Это до нелепости короткая история, но после нее мне приходится собирать себя по кусочкам.

С Л. мы совпали в Тиндере, я приехала в его страну на короткие курсы. Ему 27, а мне 31, обычно я не лайкаю тех, кто младше, тем более таких красивых, но у него было фото в костюме одного из моих любимых супергероев, и мне стало слишком любопытно.

Он написал, рассказал об этом своем увлечении, я о своих курсах, говорит, давай встретимся и расскажем подробнее. Но не предложил время или место, а потом я не заходила и не видела его новых сообщений. Была занята, во-первых, учебой, а во-вторых, интрижкой с Р., с которым познакомилась полгода назад в этой же стране и переспала, когда прилетела во второй раз.

В Тиндере был мой юзернейм в Инсте, Л. подписался и написал, но был отстраненным, вопросы задавала в основном я. Разговорился и сказал, могу рассказать тебе больше, если у тебя есть время встретиться. Я говорю, я очень занята на курсах, но по вечерам иногда свободна. Снова ничего конкретного не предложил и на несколько дней замолчал. Не особо и хотел, но я не обратила внимания, слишком много думала о Р.

(Вот здесь сразу она уточняет «не особо и хотел». Ей кажется, что таким образом она не дает себе раскатать губу и вырастить корону. На самом деле это и есть корона, когда вы отмечаете, что некто вас не особо хочет. А должен особо хотеть? Что-то не так? Откуда у вас установка на страсть к вам с первого взгляда? Вы потому и обевешены кислыми щами, что планка ваших претензий к другим очень высока и чего вам ни дай, вам всегда мааало)

Когда Л. опять написал и разговорился, упомянул про интересное заброшенное здание и предложил его показать. Сказал, что сможет провести меня туда в понедельник вечером, когда там будет репетировать его друг с группой. На следующий день, когда я гуляла по музеям и выкладывала сториз, предложил пойти в веганское кафе сегодня (я тоже веган, наверное, поэтому он меня и лайкнул).

Л. неправдоподобно, романтично и скульптурно красив, как будто из итальянских или французских фильмов 60-х. На фото у него был вид “Я красавчик и знаю об этом”, но в жизни он держался просто и скромно. Встретил холодновато (я думала, мы обнимемся, а он протянул мне руку), и я поняла, что не понравилась ему, у него был поначалу скучающий вид.

(Опять ее корона вообразила объятия и восторг в глазах парня с первого взгляда. Опять ее обломали, потому что она размечаталась)

Потом разговорился, оказался очень умным, начитанным и остроумным. Опять в основном вопросы задавала я, поговорили о работе (он фрилансер), увлечениях, своих странах, музыке и кино и т. д. С ним было легко, во многом нам нравятся похожие вещи. Рассказал, что почти всю жизнь борется с депрессией и принимает антидепрессанты, но не был похож на подавленного человека, хотя в его взгляде порой ощущалась глубокая печаль.

(Антидепрессанты принимает, наверняка ингибиторы обратного захвата серотонина. Но животных белков не ест, то есть аминокислот не хватает, и дефицит серотонина будет постоянный. Веганы все-таки чокнутые, хоть это и не мое дело. Но я бы терапией с веганом не стала бы заниматься. Коту под хвост, пока нормальный режим питания не наладишь)

Мы общались на дружеской волне, ни намека на флирт: например, когда я спросила, что он делал на свой ДР вчера, он сказал, что смотрел порноверсию супергеройского фильма. Я рассмеялась, как если бы мне это рассказал друг (но в кафе заплатил он, ни в какую не брал денег).

Я упомянула про одно место со стрит-артом, он говорит, я кажется знаю, где это, если хочешь, пойдем сейчас и я тебе покажу? Мы долго гуляли, говорили обо всем на свете, он производил впечатление искреннего человека и был очень милым. Всё это время Р. писал и спрашивал, хочу ли я бар или в ресторан, но я сказала, уже поздно, давай никуда не пойдем. Р. позвонил, спросил, когда я буду дома и сказал, что приедет.

Л. проводил меня домой, тепло улыбался, я обняла его и поцеловала в щеку, поблагодарила, что показал классные места. Было довольно холодно, я подумала, было бы вежливо пригласить его на чай. Подруга потом говорила: “С ума сошла? Зачем приглашать его на чай, всё равно что на секс”. А мне казалось, ничего такого в этом нет, раз мы общаемся как друзья. По этой же причине на следующий день я написала ему сама, спросила, могу ли я прийти посмотреть заброшенное здание (был понедельник). На самом деле, конечно, он мне нравился, но я этого не рефлексировала, а вот он видел это хорошо.

Он показал мне здание, познакомил с другом, мы гуляли втроем. Когда он проводил меня домой, спросила: ты не замерз, хочешь чаю? Он ответил: «Да, если для тебя это не слишком», но что привык к холоду (много ходит пешком, много бегает, он в хорошей форме). Я всё еще не рефлексировала и не понимала, что делаю шаг.

(А что, шаг делать нельзя? Надо быть испуганной курицей в глухой обороне?)

Он как будто опасался, что я в любую минуту наброшусь на него. Сел на дальний край дивана и вообще было похоже, что ему некомфортно. Но потом стал показывать разные видео, речь зашла о фильме, который я давно собиралась посмотреть. Оказалось, он его фанат: “Ты должна посмотреть его прямо сейчас!” Посмотрели, он ушел во втором часу ночи.

(Здесь опять у нее претензии к его поведению. Мало ли по какой причине парень может нервничать и держаться подальше? Не надо на него колпачки надевать, а на себя кислые щи. Зачем вы в голову влезаете? Общайтесь в предложенном формате. Иначе вместо спонтанного общения, опять получаются щипцы)

В какой-то момент, когда он придвинулся ближе и предложил жвачку, я подумала, может он решил, что я пригласила его для секса, и тут уже сама напряглась, выпрямилась и отодвинулась.

(Здесь он немного расслабился и решил инициировать сближение, но она залезла ему в голову и обиделась на те мысли, которые сама за него придумала)

В следующие пару дней он писал, предложил посмотреть еще один фильм. Я говорю, было бы здорово, когда, например? (Ухватилась, липучка). Он: “Смотря когда ты свободна”. Говорю, завтра у меня закрытие программы, а потом в целом свободна. Но освободилась поздно, пишу, ты свободен завтра? Завтра опять первая пишу, во сколько освободишься? То есть мне больше надо было, но мне казалось, я просто вежлива.

(Она так горюет, что ей было больше надо, потому что думала, что больше надо ему. И она уверена, что больше надо должно быть ему)

Я думала, конечно, есть вероятность, что он не просто так предлагает смотреть фильм. А может и просто так, ведь он такой хороший, “приличный парень” и даже немного застенчивый (Стесняша). У меня и мысли не было, что возможен секс, после фильма я собиралась встретиться с однокурсниками и потом с Р.

Он принес еду, мы посмотрели фильм, было весело. В какой-то момент он очень близко ко мне сел, и я впервые ощутила, что меня физически тянет к нему. Рассказывал факты про фильм, я комментировала: “Как клево”. Он, краснея: “Ты клевая”. Я не успела ответить — он схватил меня, буквально впился и повалил на диван. Вообще не ожидала от него такого напора.

(Он и в первый вечер думал это сделать, но не решился. Вообще, девчонки, нужен навык и немалый, чтобы легко приставать к девушкам. Большинству мужчин это непросто, особенно молодым. Имейте уважение к их сомнениям и опасениям, они ведь живые люди)

Я пыталась его остановить, он отвечал, что я красивая и он не может перестать меня целовать. Стало очевидно, что он хочет пойти дальше, я говорю, я не ожидала этого, я совсем не это имела в виду, когда пригласила тебя на чай. Он: «Знаю, я сам от себя не ожидал. Ты ведь уезжаешь, и мы скорее всего не увидимся еще очень долго» (=никогда, прямо сказал, что секс на один раз, но под короной я проигнорировала это). Я: «Вот именно, ты очень классный, и я бы хотела узнать тебя получше, но я уезжаю. Давай остановимся, я поеду к друзьям». Даже начала писать им, но он стал таким раскованным, горячим, настойчивым и смелым, как будто другой человек. И еще такой сильный, крутил и поднимал меня легко и стремительно, хотя я тяжелая, а он на вид хрупкий. Я не ожидала всего этого, и под смесью возбуждения и растерянности сдалась после довольно долгой и нелепой борьбы.

(Пощипцевала его как следует, прежде чем согласиться. Почему-то многие девушки думают, что именно так выглядит самоуважение)

И реальный мир куда-то исчез, я пришла в себя только через час, потому что выбилась из сил. Он был просто очень энергичный, я просила его остановиться. Мы много целовались, он никак не мог уйти. Из дома прислал скрин моей сториз: “Ты такая прелестная, я просто не могу. Не могу дождаться завтра, чтобы увидеть тебя”.

(Энергичный он был, потому что медленный секс, томный и расслабленный, могут позволить себе только мужчины с хорошей потенцией. Остальные вынуждены двигаться очень быстро)

На следующий день я снова поздно освободилась, он пришел ко мне часов в 11. И я была счастлива просто сидеть с ним рядом, слышать, как он смеется, есть с ним чипсы. Влюбилась как никогда. Мне было естественно, тепло и спокойно, как будто мы по-настоящему понимаем и принимаем друг друга. Он говорил, что ему очень хорошо со мной, что всё, что я говорю и делаю, невыразимо мило, что он не ожидал встретить в Тиндере кого-то такого классного, и что у него не было девушки два года.

Фильм мы не досмотрели… В сексе он опять был неутомим, я сказала, что устала и у него какая-то бесконечная энергия. “Немногие могут держать ритм, так что ты и сама очень энергичная”, — говорит. Я шутя спросила: “А статистика у тебя есть?” Он серьезно ответил: “Если хочешь знать, ты у меня третья”. Он говорил, что его немного беспокоит, что ему нужно много времени (чтобы кончить). Я не знаю, всегда или только со мной, но поняла, что в любом случае я ему не очень.

(Она словно пропустила мимо ушей, что ДВА ГОДА никого не было. Это большой перерыв. Конечно могут быть затруднения с тем, чтобы кончить. И не просто могут быть, должны быть сначала. Но она опять бросила щепотку кислоты в свои кислые щи и печально помешала ложкой)

Мы провели третью и последнюю ночь вместе, на следующий день у меня был самолет. Целовались на улице чуть ли не час. Только повернусь и ухожу, и он снова подбегает и начинает целовать. Говорил, что у него чувство, будто знает меня давно, что будет очень скучать и вот бы я осталась навсегда.

Помог мне и ребятам с чемоданами, из такси отправила ему наше селфи, он: “Люблю тебя. Мое сердце просто… Так грустно. Но в то же время так хорошо, что я тебя встретил”. Попрощался без всяких планов на встречу. Но я услышала только “люблю”. Написала: “Люблю тебя больше”.

Сначала он писал постоянно и нежно: что хотел бы быть со мной, много обо мне думает, какая я хорошенькая, спасибо за то, что я есть в его жизни, когда вспоминает меня, чувствует себя намного лучше и у него появляется надежда. В какой-то момент написал: “Как же я по тебе скучаю, кажется, я начинаю глубоко любить тебя”. Я говорю, я тоже, мне кажется, никого такого нет в целом мире. Почему нельзя просто клонировать тебя и оставить себе (я пошутила, конечно, но в каждой шутке… думаю, его это напугало. И в целом я слишком эмоционально реагировала).

Говорил, смотрит мои закрепленные сториз просто чтобы напомнить себе, каково это — быть со мной (=начал забывать). Что когда я не отвечала в Тиндере, он обрадовался, увидев мой Инстаграм, и был счастлив, что я ответила. Потом стал писать меньше, говорил, что скучает и надеется встретиться “когда-нибудь”.

(Наверное она ждала, что его любовь преодолеет горы и расстояния)

Дней через десять после последней встречи он уже только реагировал на сториз. Включилась Ищейка, я увидела, что он подписывается на девушек. Пошла в бар с подругой и братом, напилась от расстройства (обычно я не пью) и написала сама: “Как ты?” И тут началась ария мертвого жука.

Почему ты такая милая, я не стою твоего внимания, вот бы ты была здесь и мы могли быть парой, но я не знаю, я не хочу тебя удерживать, ты заслуживаешь хорошего, а я так запутался в жизни.

(Правду он ей сказал. Нравишься, но обстоятельства вот такие вот)

Спросил, был ли у меня бойфренд до того, как я приехала туда. Я сказала, что достаточно давно не было.

Он: У меня так же, почти два года.

Я: Почему? Это меня удивило

Он: Да, многие так говорят. Не знаю, наверное, потому что я стеснительный. И почему-то трудно найти девушку, которая мне действительно нравится. (=и это не ты)

Я: Уверена, скоро с тобой произойдут прекрасные события.

Он: Спасибо за добрые слова. Ты ангел. (=спасибо, что не устраиваешь истерику) В тебе есть что-то такое чистое. (=ты не привлекаешь меня сексуально)

(Он ей сказал, что такую как она ему найти там не просто, поэтому не было никого до нее два года и после нее может долго не быть. Вот что он сказал. Он ей сказал, что она ангел и он ей благодарен за близость. Но она все обесценила, все поняла наоборот и разозлилась на него и на себя. Только плохое взяла от этой истории, вместо хорошего. Потому что она понимает только «люблю и женюсь» или «не нужна и не нравишься», и старается побыстрей отморозиться внушая себе его антипатию)

Утром, протрезвев, я поняла, что меня послали. Провалилась в ад, отписалась от него. Я не ожидала, что мне будет так плохо.

Он несколько дней пинговал, я перестала реагировать. Пишет: “Ты злишься на меня?” Я: “Нет, конечно, почему ты так думаешь”. Не знаю, говорит, ни почему.

Вроде получалось отвлечься, ходила на переговоры, мне предложили несколько проектов. И сегодня ночью он написал: “Ты отписалась от меня 🙁 Но это окей. Я не хочу драмы или чего-то такого. Наверное, это к лучшему”. Я не ответила, и на следующий день он тоже отписался.

Наверное, другого исхода не могло быть, я даже не различаю, где затупила, а где поступила правильно.

(Затупила, когда обиделась на него и на себя за то, что не получилось большой любви. Это выдает довольно большую корону и недостаток самоуважения. А так вся история вполне нормальная. Могло бы из нее получиться что-то более серьезное? Да. Если бы автор была нерыбой и спонтанности в ней было бы больше. Но и с таким концом эта история тоже не такая плохая. Ей понравился парень, но они живут в разных странах. В одной стране история подлилась бы дольше, но не факт, что закончилась бы лучше)

Спасибо вам за ваш блог и за возможность написать.

Источник: Эволюция

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