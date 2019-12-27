Фанаты поддержали певицу Пелагею после информации о разводе с Иваном Телегиным

Певица Пелагея официально подтвердила информацию о разводе с хоккеистом, после чего стали известны подробности о его измене. Фанаты поддержали звезду в Сети, опубликовав много позитивных сообщений.

Они просят кумира не расстраиваться из-за таких событий, а просто больше времени уделять воспитанию дочери и работе. Многие поклонники не сомневаются, что Пелагея еще встретит избранника своей мечты, а пока отмечают, что просто пришло время разорвать старые отношения, которые уже изжили себя.

Подписчики желают артистке не разочаровываться в любви, потому что есть много мужчин, желающих видеть своей половинкой такого доброго и светлого человека. Пока Пелагея не показывает, насколько тяжело переживает кардинальные изменения в личной жизни, отметив, что сохранила дружеские отношения с Телегиным.

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