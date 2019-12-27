В Москве похитили принадлежавший Сталину лимузин ЗИС-115

27.12.2019, 22:04, Разное

В Москве 27 декабря неизвестные злоумышленники похитили раритетный лимузин ЗИС-115. На данном авто, по информации Telegram-канала Baza, в середине прошлого века ездил генеральный секретарь СССР Иосиф Виссарионович Сталин.
По имеющимся данным, преступников было шестеро. Они вскрыли гараж, после чего лимузин загнали на эвакуатор и увезли в неизвестном направлении. Авто уже несколько лет находится в нерабочем состоянии. Сообщается, что по документам ЗИС-115, ранее принадлежавший Сталину, теперь является собственностью одного из людей, работающих на некоего украинского олигарха. Специалистами ведутся поиски похитителей.

Лимузины ЗИС-115 с бронированным кузовом сходили с конвейера автозавода им. Сталина на протяжении 6 лет, начиная с 1949 года. Общий тираж составил 56 единиц. Все машины использовались высшим партийным руководством Советского Союза, а позже были проданы в другие государства.



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