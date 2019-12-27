Balkan Insight — Черногория приняла спорный закон о церквях на фоне массовых протестов

Несмотря на давление оппозиции и массовые протесты, черногорский парламент принял закон «О свободе вероисповеданий». Эта инициатива вызывает беспокойство среди сербского населения страны, которое опасается, что правительство попытается отнять у местной православной церкви её собственность, пишет Balkan Insight.



Reuters

На фоне «хаотичных событий» черногорский парламент принял спорный закон «О свободе вероисповеданий». Документ был одобрен, несмотря на отчаянное сопротивление Сербской православной церкви, её сторонников и оппозиционных партий, пишет Balkan Insight.

Закон поддержала правящая Демократическая партия социалистов и её союзники, в том числе партия национальных меньшинств — албанцев, босняков и хорватов. Но депутаты от основной просербской оппозиционной партии «Демократический фронт» попытались сорвать голосование и «набросились» на спикера парламента.

«Мы готовы умереть за нашу церковь, и именно это мы демонстрируем сегодня», — заявил лидер оппозиции Андрия Мандич во время инцидента. В результате в процесс пришлось вмешаться силам правопорядка. Полиция задержала 22 человек, в том числе 18 представителей Демократического фронта, 15 из которых были позже отпущены.

Спорный закон, который вызвал общенациональные протесты и блокировку движения, предусматривает национализацию всех религиозных объектов и земель. По словам правительства, они принадлежали независимой Черногории до того, как она стала частью Королевства сербов, хорватов и словенцев в 1918 году, которое позже переименовали в Югославию, поясняет издание.

Закон требует, чтобы религиозные сообщества представили чёткие доказательства своего права на эти объекты. По мнению Сербской церкви, благодаря этому пункту правительство сможет лишить её собственности.

Правительство отрицает, что рассматривает такую возможность. Но Мандич предупредил, что если парламент примет закон, то он готов использовать силу. «Я призову всех моих товарищей, с которыми мы воевали в 1991-м и 1999 году. Можете готовиться к худшему», — заявил политик депутатам.

В Подгорице и других городах страны прошли многочисленные акции протеста против закона. Некоторые СМИ и пользователи соцсетей сообщали, что полиция использовала для разгона активистов силу.

Оппозиция хотела внести в законопроект более 200 поправок, в том числе те, что были предложены Сербской православной церковью. Но все они были отвергнуты парламентским большинством, обращает внимание издание.

Тем временем министр иностранных дел Сербии Ивица Дачич заверил, что его страна будет бороться за права соплеменников в Черногории. «Потому что у нас есть только одна страна и один народ — сербы и Сербия», — заявил политик.

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