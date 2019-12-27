Мнение: Три напасти в России?! (Советы молодым патриотам от деда Сергия)

Как же вы задолбали, мои сверстники-старпёры, своим нытьём! Кто-то взахлёб рассказывает о своём счастливом детстве в СССР и с любовью рассказывает о Сталине, (даже если родился после его смерти). Кто-то слёзно рыдает о Сталинском ГУЛАГе, в который он превратил СССР, (даже если сам никогда не видел колючую проволоки и эти лагеря).

Особенно поражают те, кто родился в Брежневское, более-менее стабильное, благополучное и застойное время 60-х, 70-х, 80-х. Вы ведь не только Сталина, но и Хрущёва то в глаза не видели, а туда-же, долой Путина, подавай вам Сталина.

Не простой народ придумывает новые сказки о том, что «Заскучал народец, по жёсткой руке и хочется ему новых репрессий и кнута вместо приевшегося и надоевшего пряника».

Ведь даже козе понятно, что кому-то «умному, образованному и властолюбивому» не досталось:

— портфеля в правительстве,

-«свечного заводика» при приватизации и разворовывании имущества СССР,

— а кто-то просто вообразил себя новым «миссией» на Русской земле и считает, что только он знает, «КАК ДОЛЖНА ЖИТЬ РОССИЯ»!

При этом хочу заметить, чем крупнее город, тем горме кричат «долой»! Как всегда впереди «планеты всей», столица нашей необъятной родины Москва. Ведь она впитывает в себя всю людскую нечисть.

Поясню! Каждый нечистый на руку «бизнесмен», а в простонародье — «барыга», старается зарегистрировать свой «заводик, по розливу»- желательно средств из бюджета именно в Москве. Народу много, затеряться проще и воровать легче, а когда приподнимешься и свалить за бугор с награбленным не составит труда. Вот и растягивают Москву, как резиновое изделие «№2», там и людей то уже не осталось, одни «писнес-смены» от слова «пис-дить», то есть воровать.

Мне порой кажется, что коренных Русских москвичей в стольном граде уже и не осталось, а если и обнаруживаются Русские то в основном «лимита» понаехавшая из сельской местности желающая «порулить» государством. Именно порулить, так как они, а не коренные москвичи громче всех кричат —«долой и да здравствует»! Понаехали не только Русские, но и Кавказские, СреднеАзиатские, Украинские и другие бывшие колхозники, причём в основном из тех республик, которые от нас отделились границами.

Как любил говорить один мой знакомый, коренной москвич — «Их уже 11 миллионов и каждый за обедом съедает по две котлетки! Только прикинь, это какое стадо они сжирают за месяц»! Вместо того чтобы землю пахать и быт в своих сёлах обустраивать (ведь там пахать надо), они в нашу столицу едут, что бы бузить и «человеками» стать!Бойтесь тех, кто придёт и скажет — «Я знаю, как вам жить»!

Наш народ на подъём скор, только свисни! И вот уже чёрный «буревестник пролетариата» снова реет «над седой равниной моря». А не менее чёрные пиявки повсюду кричат «всё плохо-плохо-плохо»!

Если говорить» «халва-халва», то сладше не становится, а вот если со всех «утюгов» нам вещают о коррупции, о нищенской пенсии, о вывозе денег за границу и пр. негатив то поневоле начинаешь жалеть себя и несчастных старушек.

Сидя или лёжа на промятом диване, в тёплых благоустроенных квартирах обыватели вторят бузотёрам:

«А ведь и правда всё плохо! Эвон, как во франции бастуют, магазины громят, машины поджигают! А мы что хуже французов?

Я конечно сам не пойду машины жечь, не хочется в тюрьме париться, но вот масла в огонь, через интернет подолью, пущай молодёжь громит эту власть, а мы дождёмся новой, которая будет нас любить и холить».

…И потекла «река болтовня» о том, как — «Эх хорошо в стране Советской жить»!

Можно конечно понять «засланцев» и шпионов империализма, которые за пропаганду способствующую развалу России получают деньги, живут где нибудь на Мальдивах и не стесняются в оскорблениях наших Российских законно избранных правителей и самой России, ведь они откровенные и непримиримые наши враги.

…Но когда мои соотечественники, чьи предки испокон веков жили в России безвыездно, как попугаи вторят за врагами, что Россия эта «отстой», а люди в ней проживающие это «варвары», то меня разбирает смех!

Так и хочется сказать —

«Подойди к зеркалу и плюнь в морду тому, кто в нём отразится»! Ведь изначально зеркало чисто, а ты всего лишь отражение в нём — и не более!

А ещё лучше достань из альбома фотографии своих родителей и выколи им глаза, за то, что они родили и воспитали такого морального урода, у которого память, как у аквариумной рыбы. Если ты ненавидишь свою Родину, так уезжай и не морочь голову себе и людям.

Я постоянно слышу от тех, кто родился уже в 90-х и это самое забавное, что Сталин и СССР, это круто, а Путин и Россия нет!

…Сынки не повторяйте глупости за старпёрами выжившими из ума и не наступайте на те же грабли.

И то и другое, это ваша Родина! От этого исторического факта никуда вам не деться, а двигаться нужно не назад, а вперёд.

Молодёжь в России всегда была в авангарде и её ставили в пример следующим поколениям.

Взгляните в историю:

— Александр Невский, Русский национальный герой. 15-летний княжич самостоятельно правил Новгородом. 15 июля 1240 года 19-летний Александр одержал победу в Невской битве, войска Александра без поддержки основной армии разбили лагерь шведов у устья реки Ижоры. 5 апреля 1242 года произошла знаменитая битва, Ледовое побоище на Чудском озере, Александру было всего 21 год!

— В войне с Наполеоном, это молодой Козьма Прутков,

— В гражданскую войну, это Павел Корчагин,

— В Великой Отечественной, это молодогвардейцы.

— И вот наконец-то войны закончились но молодёжь осваивала новую жизнь в СССР, — это студенческие стройотряды — ДнепроГЭС, Магнитка, целина, БАМ и тд.

— Сегодня пришло время новым свершениям и новым вызовам — «Учиться — учиться и учиться! Как завещал великий Ленин». Вот главная задача нынешней молодёжи.

Горлопаны тут же прокричат, что СССР развалился…

…Но ведь Россия то осталась! Осталась и Российская молодёжь и она по прежнему впереди планеты всей осваивает робототехнику, искусственный интеллект, готовится к полётам на другие планеты!

Не зря ведь сейчас основные силы и всё внимание, запада и США направлено на разложение нашей молодёжи. Все эти «борцуны», финансируемые врагами нашей Родины уделяют огромное внимание именно молодёжи. Что бы сломить наш Русский дух и превратить молодёжь в стадо «футбольных фанатов» безбашенных и выполняющих волю своего вожака!

Самое простое в воспитании, это муштра! Это я вам говорю, как тренер по боевым искусствам.

Простой пример:

Вы все наверняка помните детскую игру в «Замри», когда танцующий или бегающий ребёнок должен замереть в той позе, в которой его застала команда — «замри». А кто-то из вас задумывался над тем, для чего наши предки придумали такую игру. Ваш ребёнок потянулся к оголённому проводу под напряжением, к чайнику с кипятком, к вольеру со злым хищником и пр. но вы находитесь в нескольких шагах и не успеваете его остановить. Если у ребёнка выработан рефлекс на слово «замри» и вы окрикните его, то он мгновенно остановится.

Точно так же готовятся и все группы фанатов — вдалбливаются кричалки и речёвки, а после все действуют по команде старшего.

Уличать и обличать других в чём бы то ни было, в коррупции, в воровстве, в вывозе денег за границу, гораздо проще, чем пахать землю или учиться в ВУЗе. На этих обвинениях, в том числе и справедливых, можно не только хорошо заработать — торгуя Родиной, но и поднять такую волну народных масс, такой протест!

…Но дальше-то что? Это ведь всего лишь провокация на самоуничтожение! Никто из этих провокаторов не знает, как поведёт себя толпа и как это остановить. Начать войну очень просто, достаточно одного тупого ефрейтора поддержать и продвинуть во власть, но не факт, что поднявшись он не начнёт рубить головы именно с вас!

Допустим, что сметут этот ненавистный строй — «ура-патриоты», на их место придёт точно такой-же, а скорее всего ещё хуже. Те, кто так рвётся к власти, они ведь понятия не имеют, что с ней делать и как управлять такой огромной страной.

Ну расстреляют, они всех богатых и коррумпированных, а их дети и родственники в свою очередь сожгут к чёртовой бабушке все заводы, фабрики, средства производства и свалят за границу.

Так ведь это уже было в 1917 году, (читайте историю), когда нашу страну ввергли в гражданскую войну и натравили друг на друга, брат на брата! А в это время англосаксы, немцы, японцы вывозили наши природные ресурсы, полезные ископаемые и богатели.

Да не воевать нам надо на своей земле и не воротить морду в сторону запада или Китая, мы для них только «корм» и средство наживы. Нам свой быт налаживать надо и законодательство совершенствовать.

…И вот тут я подхожу к основному тезису:

— Для того что бы разбираться в мировой политике, в управлении государством, в борьбе с коррупцией и взяточничеством, в построении нового общества — нужны знания и опыт! А значит надо — учиться! И это основная задача поставленная перед современной молодёжью, ведь буквально через 20 лет нас стариков не будет, а вам молодым придётся управлять этой страной, этим миром, этой планетой!

То, как вы сейчас научитесь находить между собой общий язык, как вы научитесь договариваться не взирая на национальности и никого не унижая, а превращая своих злейших врагов в лучших друзей, вот так вы и будите жить!

Главное не забывайте, что вы Русские, вас много, все вы братья, вас уважают, так как вы единый народ. Не давайте проявляться и пресекайте калёным железом националистических выродков, которые пытаются показать себя «титульными» и «высшими» перед другими народами в любом уголке на территории России! Всегда помните, что Россия, это все народы и земли входящие в неё!

В СССР было модно раздавать всевозможные привилегии и льготы, так называемым «малым народам», а себя считать «старшим братом», который обязан заботиться и кормить младшего, слабого и беззащитного. Это во-первых унижало наше человеческое достоинство, а во-вторых — породило иждивенчество!

…Чем это всё закончилось, думаю напоминать никому не надо. Все помнят — распад на удельные княжества и незалежные страны.

Сейчас центробежные силы продолжают раскачивать и разваливать Россию… Молодёжь всей России должна быть едина! Говорить должна только на Русском языке, ВУЗы на всей территории России должны обучать студентов только на Русском языке, иначе вы никогда не договоритесь и вас постигнет та же участь, что и СССР, а в дальнейшем как в США резервации и полное истребление аборигенов. Я не призываю запретить национальные языки, культуру, письменность, но и малые народы не должны забывать, что они являются частью огромной сплоченной семьи и огромного крепкого государства. В противном случае запад, США, а особенно Китай поглотят всех и уничтожат. Им не нужны лишние рты, которые стремятся жить в юртах и в чумах.

За время моего прибывания на этой земле в качестве человека, только в СССР сменились 5 правителей и трое в России, всего 8.



Что-то я, в своём детстве в 60-х, не слышал от своих родителей или деда с бабкой, что-бы они требовали долой Сталина, давай Ленина или долой Хрущёва и Брежнева, подавай нам Сталина.

Откуда же взялась эта всеохватывающая и всевозрастающая любовь, к великому Сталину и к «светлому социалистическому прошлому»?

Как известно, первым, кто критиковал Сталина, был Ленин:

«Сталин достаточно груб, он этот недостаток вполне терпимый в общении между простыми людьми и он может сыграть плохую роль, если Сталину дать неограниченную власть»!

Это заявление Ленина было озвучено и Сталин дважды подавал в отставку в 1924 и в 1926 годах. Так что и там не всё было так просто, как вам преподносят современные «революционеры».

Но к сожалению или скорей к счастью, я не жил в те годы, а посему, могу о них рассказывать только со слов очевидцев или из прочитанных книг того времени. Именно того времени, а не современным выдуманным и высосанным из пальца «псевдоисторическим бестселлерам» или интернетовским цифровым трижды перевранным изданиям.

Расскажу лишь то, что пережил и испытал сам

Хрущев находился на посту Первого секретаря ЦК КПСС с 7 сентября 1953 года, а через три месяца на Божий свет и я появился. Правил Хрущёв одиннадцать лет, по 14 октября 1964 года, мне тогда уже десять исполнилось.

Период его правления принято называть «оттепелью», связано это с некоторым уменьшением репрессий и ослаблением цензуры. Страна, с названием СССР, продолжала по инерции заданной Сталиным бурно развиваться и вырвалась первой в космос.

12 апреля 1961 года Юрий Гагарин стал первым человеком в мировой истории, совершившим полёт в космическое пространство… Ликование было по всей стране. Все мальчики в СССР рожденные в эти дни получили имена — Юрий! Такой Юрий родился и на нашей Юбилейной улице.

При этом во внешней политике усилилось напряжение во взаимоотношениях с западными странами и с США, которые, как и сегодня стали стращать нас санкциями. Но Хрущёв уже закусил удила и нёсся на пролом, стуча ботинком по трибуне ООН… и пугая атомным «малышом».

Видимо в надежде на то, что наше поколение стариков уже вымерло, а те кто живы, уж ничего не помнят, в настоящее время новоиспечённые «левые клоуны» забивают молодёжи голову, о том что — «все там было просто»супер», а жизнь сплошной рай»!

Но ведь — «Шила в мешке не утаишь»! И потому, пока новые властители не пришли в Кремль и не запретили писать правду, как это было в СССР, я всё же поделюсь своими воспоминаниями.

Как только Хрущёв начал ссориться с западом и кричать, что он самый сильный и самый главный на планете Земля, его тут же изолировали от внешнего мира.

…И вдруг крики «Виват» и «Одобрям-с» в сторону Хрущёва внутри СССР поутихли, а с прилавков магазинов, где и так царили дефицит и блат, стали пропадать продукты и товары первой необходимости. На хлеб были введены талоны, а к килограмму муки привязывали банку просроченной рыбной консервы в нагрузку. Люди платили за консерву и выбрасывали, так как есть её уже было нельзя, так как просрочка была ни день и ни месяц, а годы и банки были проржавелые. Вот тогда-то мы и услышали разговоры о «пятой колонне», которая решила заморить простой Советский рабочий народ голодом. По стране поползли пошлые анекдоты про Хрущёва — кукурузника.

Кстати образ Хрущёва одного из самых беспринципных и жестоких представителей сталинского окружения с самого начала предательской горбачевской Перестройки рисовался исключительно в светлых красках «отца Оттепели» и бесстрашного разоблачителя кровавого тирана Сталина.

Хрущев был предтечей Горбачева и его двойником. Но тогда ещё была свежа память о Великой Отечественной войне и существовал Блок стран Варшавского договора. Чудовищный урон, который был нанесен СССР этими людьми, по мнению наших либералов, «целиком искупался их заслугами перед человечеством в целом и прекрасной Россией будущего в частности». И это обстоятельство запрещает критику их предательской исторической роли. Критиковать Хрущева или Горбачева это практически то же самое, что записаться в «сталинисты». А для идеологов либерального лагеря хуже этого ярлыка ничего не существует.

Хрущев вгонял в нищету советский народ, не стесняясь стрелять в него во время голодного бунта в Новочеркасске в 1962 году.

Освоение целины окончательно обескровило Центральную Россию, а через 20 лет сделало бесплодными миллионы гектаров казахских степей. Пыльные бури в бескрайних степях уносили тонкий плодородный распаханный тракторами слой почвы, заметал целые посёлки. Пресловутая кукуруза, над которой смеялся весь мир! Но Русскому народу было не до смеха СССР начал импортировать с 1961 года американскую пшеницу именно благодаря политике Хрущева.

«Разоблачение культа личности Сталина» означало не только публичное отречение от глобального коммунистического проекта.

Хрущев – вынес из мавзолея Сталина и тем самым спровоцировал ненависть во всём Социалистическом лагере.

«Это да и многое другое спровоцировало идиотский разрыв с Китаем, которому он сначала так же по-идиотски подарил ядерную бомбу, а потом сделал Пекин заклятым врагом СССР на последующие 30 лет».

Хрущев – это Карибский кризис, который едва не уничтожил человечество исключительно ради глупых амбиций неотёсанной деревенщины, решившей «догнать и перегнать Америку».

Хрущев – это развал идеологической основы СССР… Начало конца СССР приходится именно на 7 сентября 1953 года, когда Первым секретарем ЦК КПСС был избран Н.С. Хрущев.

После его отставки ничего исправить уже было нельзя. Хотя буквально на другой день после отставки в магазинах отменили карточки и появился хлеб в свободной продаже. Хотя дефицитные товары так и существовали из под полы и из под прилавка весь период существования СССР.Его наследник в лице Брежнева продолжал примерно ту же безумную политику, начатую Хрущевым.

Вторжение в Афганистан было воспринято странами третьего мира, как последняя капля предательства идей социализма, которые до конца надеялись на то, что СССР – это действительно историческая альтернатива капиталистическому Западу.

После отставки Хрущева в 1964 году не последовала никакая ревизия его решений. Люди, пришедшие к власти, принимали самое деятельное участие в сомнительной политике Никиты, а с другой стороны, они как черт ладана боялись даже воспоминаний о Сталине и пережитом тогда личном страхе.

Им по-человечески было проще снизить градус обличений проклятого прошлого, загнать под лавку не в меру распоясавшихся диссидентов, дарить друг другу ордена и звания и наслаждаться могуществом, которое им досталось в наследство. И которое они в конце концов промотали, как беспутные сыновья жестокого, но мудрого отца. Государство делало вид, что платит зарплату рабочим, которой хватало только от получки до аванса, а рабочие делали вид, что работают и выживали, кто как может. Ведь они продолжали верить в светлое будущее и в свет в конце туннеля.

-В 1964 Брежнев возглавляет заговор против Хрущева, после смещения которого занимает пост первого секретаря ЦК КПСС. В ходе аппаратной борьбы за власть и влияние в партии он своевременно устранял своих явных и потенциальных противников (например А. Н. Шелепина, Н. В. Подгорного), расставляя на ключевые посты лично преданных ему людей (Ю. В. Андропова, Н. А. Тихонова, Н. А. Щелокова, К. У. Черненко, С. К. Цвигуна).

Важный шаг к переходу на консервативный курс сделан в мае 1965 г. на праздновании 20-летия победы в Отечественной войне. В докладе Брежнева впервые после многих лет упомянуто о вкладе Сталина в победу над фашистской Германией. Линия на отказ от дальнейших «разоблачений сталинизма» была продемонстрирована и на XXIII съезде партии (март-апрель 1966 г.)

Сталинским настроениям отвечало избрание Брежнева не первым (как Хрущева), а генеральным (как Сталина) секретарем ЦК КПСС. Президиуму ЦК было возвращено название Политбюро.

Кроме того, «Сталинские Соколы» получили возможность гневно осудить с трибуны съезда писателей-диссидентов. Съезд стал сигналом для поворота к идеологическим ориентирам прошлого, главным из которых было усиление контроля над общественной жизнью.

В журнале “Коммунист” была опубликована статья просталинского толка. К 90-летию со дня рождения Сталина готовились к изданию его сочинения.

Эти планы расстроились главным образом из-за публикаций на Западе хрущевских воспоминаний. Реабилитация Сталина в те годы не состоялась.

К началу 1970-х гг. партийный аппарат Брежнева, превращается постепенно в «Дом пенсионеров, со вставными челюстями» и соратники, рассматривают его как своего ставленника и защитника системы.

Всесильная партийная номенклатура отвергала любые реформы, стремилась сохранить режим, обеспечивающий ей власть, стабильность и широкие привилегии. Они уже не ходили в простые магазины, в которых полки были совершенно пустыми. Кроме макаронов, спичек и соли, был ещё хлеб, водка и плодово ягодная мутная «барматуха» по рубль 30.

Зато в заказных магазинах, откуда кормилась верхушка КПСС и ВЛКСМ, полки и склады ломились от колбас, овощей, фруктов, заморских вин и коньяков, мебели и одежды, обуви и головных уборов, рыбы и морепродуктов. о существовании которых многие простые граждане СССР даже не догадывались. Первые секретари обкомов и райкомов, даже и в эти заказные магазины не ходили, им всё привозили на дом по звонку. Вот такой «коммунизм они построили для себя!

Пирамида власти СССР казалась незыблема, для самой власти. В народе тем временем копилось недовольство и на кухнях роптали, о произволе местных чиновников и тяжёлом труде.

Я уже слышу, вопли в комментариях о том, что были социальные гарантии и всевозможные льготы.

Никто и не спорит, да были, но не для каждого, а только для избранных, в которые можно было попасть лишь в том случае, если ты угождаешь начальству и «стучишь — закладываешь» своих сотоварищей. Так называемый рабочий (чуть было не назвал тюремный) актив.

Вспомните вот такие плакаты в цехах. К этому ещё можно добавить:

— «ПЕРЕСЁК ЛИНИЮ ПРОХОДНОЙ ПОСЛЕ ГУДКА»

-» УШЁЛ С РАБОТЫ РАНЬШЕ ГУДКА»

— «ЗНАЛ О НАРУШЕНИИ, НО НЕ ДОЛОЖИЛ НАЧАЛЬСТВУ»

— «ОСТАВИЛ СВОЁ РАБОЧЕЕ МЕСТО НЕ ПРИБРАННЫМ»

и тд. и тп и пр.

Вроде бы всё правильно, укрепление трудовой дисциплины! Повышение производительности труда! Что в этом плохого?!

Да всё дело в том, что работая на Крайнем Севере на базе флота, в самом начале семидесятых я шестнадцатилетний подросток на себе испытал все эти «приколы» в виде 13-ой зарплаты и отпуска летом… Летом, я уходил в навигацию, а 13-ю зарплату отнимали по малолетству и «рылом не вышел».

В конце месяца, а особенно года, начальник цеха договаривался с начальником гаража и тот притормаживал автобусы перевозившие рабочих, а на проходной базы флота выставлялись нормировщицы и записывали всех кто опоздал, то есть практически всех, кроме нужного «актива» которых предупреждали заранее и они не на автобусе ехали а приходили пораньше пешком.

Сейчас смешно это вспоминать, а ведь этот идиот, нач. цеха, договорился с начальником ОРСа, (торговая организация), что бы тот возле проходной построил магазин и торговал спиртными напитками. Все уличные работы сварщиков, котельных бригад и пр. актировались после минус 50 градусов. В минус 49,9 работы продолжались. Мужикам, что бы не остаться без зарплаты ни чего не оставалось делать, как накатить стакан водки или полстакана спирта для сугреву, вот и лишение всех привилегий.

Начальник цеха, был просто помешан на отлове нарушений, он установил свой градусник, который ниже 49,9 не опускался и гнал людей на работу. Порой температура могла опуститься ниже 55-58 и ему всё же приходилось актировать день. То он собирал все бригады в цех и каждый час проводил перекличку, что бы ни кто не ушёл домой. Он лично обнюхивал каждого и учуяв запах спиртного с радостью лишал рабочего премии, очереди на квартиру, отпуска летом. Порой приходилось неделями сидеть в цехе ничего не делая, но и уйти было не возможно.Вот такая плановая экономика.

Когда начальник цеха умер, то памятник на его могиле несколько лет переворачивали вверх тормашками, а на могиле постоянно были кучи дерьма. Видимо от благодарны рабочих, лишённых квартир.

В 1973 г. коллективное партийно-государственное руководство рьяно принялось за осуществление мер по повышению авторитета” своего лидера, сворачивая на известную дорогу “культа”.

Л. И. Брежнев, Герой Социалистического Труда с 1961 г., стал вскоре носителем многих новых наград и отличий:

— звания генерала армии (1975),

— маршала (1976),

-золотых звезд Героя Советского Союза (1966, 1976, 1978, 1981),

— ордена “Победа” (1978),

— высшей награды в области общественных наук:

— Золотой медали имени Карла Маркса (1977),

— становится лауреатом международной Ленинской премии “За укрепление мира между народами” (1973).

Публичные славословия в адрес Брежнева и поток наград ширились по мере того, как он становился все менее дееспособным вследствие перенесенного в 1976 г. инсульта. 16 июня 1977 г. окружение возвело его на пост Председателя Президиума ВС СССР.

ВИДЕО:

продолжение следует:

Источник: Конт

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