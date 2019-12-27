Мнение: Сколько платят телеведущей во время «ломки»

Недавно разгорелся скандал возле Даны Борисовой. Российская телеведущая с алкогольной и наркотической зависимостью снова пестрит в новостях. На этот раз история по-настоящему сумбурная.

Вначале в сети появилась информация о том, что дочь Даны – Полину – похитил бывший муж Даны. Потом говорили о том, что в тот же роковой вечер Дана вызывала себе скорую. Затем дочь написала в соцсетях о том, что папа забрал ее потому, что мама вернулась к старым привычкам. И скорая приезжала, чтобы снять ее маме «ломку».

К слову стоит сказать, что Дана не раз упоминала, что страдает биполяркой. В 2017 году она проходила реабилитацию в Таиланде за счет «Первого канала», и вроде как держалась. Теперь все последние два с половиной года "без" под вопросом. Чтобы опровергнуть какие-либо ложные слухи о своей ломке, Дана опубликовала опровержение в своем инстаграме.

Также она говорит, что опять летит в Таиланд, чтобы «восстановить здоровье» перед подписанием многомиллионного контракта. То, что она нашла золотую жилу – она не скрывает, но хотелось бы узнать поподробнее, сколько миллионов и зачем платят бывшей (ли?) наркоманке?

По поводу комментария своей дочери, она высказывается достаточно резко, мол, дочь завидует ей. «А то, что она пишет у себя в соцсетях — ну, пусть пишет. Моя дочь мне завидует». До новости о врачах, она писала, что муж забрал ребенка, а дочь «выкрала» щенка. Как пишет телеведущая, это было чуть ли не самым дорогим для нее сущетсвом. Ощущение, что собака для нее важнее, чем дочь или муж. Что бы Дана не говорила, верится скорее дочери, чем ей самой.

Конечно, становится жалко тех, кого поглощает темная сторона шоу-бизнеса, которая совсем не улучшает жизнь актеров, певиц и телеведущих, а скорее губит ее. Особенно страшно, когда страдают при этом дети. Кажется, нет ничего ужаснее собственными глазами наблюдать, как твой собственный родитель плавает в полудрёме после таблеток и алкоголя.

На месте Даны я бы промолчала и тихо улетела лечиться дальше. А не пользовалась желтой газетой, чтобы защитить свою итак стоящую под вопросом репутацию.

Источник: Достало

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Последнее: Недавно разгорелся скандал возле Даны Борисовой. Российская телеведущая с алкогольной и наркотической зависимостью снова пестрит в новостях. На этот раз история по-настоящему сумбурная. Вначале в сети появилась информация о том, что дочь Даны – Полину – похитил бывший муж Даны. Потом говорили о том, что в тот же роковой вечер Дана вызывала себе скорую. Затем […]