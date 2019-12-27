«Не сильно п**ди»: запрещенная СБУ Королева получила нагоняй от мужа за откровения

Запрещенная СБУ российская певица и уроженка Киева Наташа Королева рассказала интимные подробности из личной жизни и выдала секрет своего мужа, стриптизера Тарзана (Сергей Глушко). В программе «Бар в большом городе», которая вышла на одноименном YouTube-канале артистка поведала о запрещенной на ТВ песне и призналась, где у нее была интимная близость.

Королева заявила, что в следующем году ее муж будет отмечать юбилей – Глушко исполнится 50 лет.

«У меня мужу 50 лет, прямо 8 марта. Я не понимаю, он жрет какие-то молодильные яблоки втихаря от меня. Выглядит он очень круто и не на свой возраст. Он мне говорит: «Ты там не сильно п**ди, что мне 50!» — призналась певица.

Также артистка рассказала о запрещенной на росТВ песне, которую даже когда-то вырезали из эфира.

«Палочка-выручалочка» была в 1992 году. Это была запрещенная песня. Милонвщина еще не началась, но это было запрещено. Когда мы сделали номер для «Олимпийского», этот номер не показали в эфире «Первого канала», потому что сказали что это очень трешево. В 1992 году был полный разгул всего, поэтому для того времени это было неожиданно», — вспоминает она.

Певица рассекретила, где у нее был самый экстремальный интимный опыт. Оказалось, что удивить Королеву уже сложно.

«И самолеты, вертолеты, поезда, канатные дороги, оленья упряжка в холодной тундре, эти юрты, шалаши и палатки. Все за экзотикой стремились. Я не знаю, насколько это является необычным. Это все было испробовано», — прокомментировала она.

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Последнее: Запрещенная СБУ российская певица и уроженка Киева Наташа Королева рассказала интимные подробности из личной жизни и выдала секрет своего мужа, стриптизера Тарзана (Сергей Глушко). В программе «Бар в большом городе», которая вышла на одноименном YouTube-канале артистка поведала о запрещенной на ТВ песне и призналась, где у нее была интимная близость. Королева заявила, что в следующем […]