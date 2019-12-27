Теперь Путин собирается воевать со школьниками и учителями

Прямо в канун Дня чекиста ее устроил активный сторонник Владимира Путина, член движения «НОД» Евгений Манюров.

Этого человека можно назвать «ватником на стероидах»: он поддерживал оккупантов на Донбассе, складировал георгиевские ленточки, занимался стрельбой и ненавидел Навального.

Потом в голове у него что-то переклинило. Он где-то взял автомат и пошел воевать против своих же спонсоров из ФСБ. Может, они ему денег не дали? Не знаю.

Но при этом он случайно всем показал, насколько беспомощна российская власть против настоящих экстремистов и террористов.

Этот Манюров самостоятельно убил двух сотрудников МВД и ФСБ, едва не взял штурмом Лубянку и целый час свободно гулял по центру Москвы, стреляя по полицейским и чекистам.

Но и это еще не все. Как выяснило издание «Медуза», российские силовики настолько не понимали, что происходит, что даже после ликвидации Манюрова еще некоторое время обстреливали друг друга. И даже ранили одного человека!

Когда пресс-секретаря Путина Дмитрия Пескова спросили, что его босс думает по этому поводу, ответ был очень раздраженным: «Честно говоря, не совсем понимаю тему дискуссии, которая ведется. Мне нечего добавить к тому, что я уже сказал».

Если Пескову добавить нечего, то добавлю я.

Смотрите: один психопат с самодельным автоматом посеял в российских силовиках панику. И это в центре Москвы! В день чекиста! ФСБ, МВД, прокуратура, кремлевский полк и черт знает кто еще целый час не могли с ним справиться!

Представляете себе, что бы было, если бы за дело взялась сотня хорошо подготовленных бойцов?

Они просто за десять минут свергли бы Путина. Все его силовики просто разбежались бы.

Проблема в том, что за годы правления Путина они научились лишь двум вещам: отжимать бизнес, со спины убивать политических оппонентов и иногда избивать безоружных хипстеров.

А вот реальных террористов ловить они не нанимались. Там же и убить могут — им это нафиг не надо.

Идеальная иллюстрация этого тезиса на днях случилась в Татарстане. Там прошли учения местного ОМОНа по разгону митинга оппозиции. На роль оппозиционеров амбалы-менты выбрали учеников местной школы.

Группу детей поставили перед омоновцами, после чего «правоохранители» начали толкать школьников щитами, дубасить резиновыми палками и швырять их на снег.

Когда в сети появилось видео этих учений, а избитые школьники рассказали о «приключении» родителям, начался скандал. Но местное МВД объявило, что дети все врут: это были не школьники, а сами полицаи, только в гражданской одежде.

И вишенка на этом торте. Организатора избиения школьников никто наказывать не стал. Зато следователи пришли к учительнице, которая разместила в Сети ролик, где менты швыряют детей на снег.

Похоже, ее собираются обвинить в том, что она действовала по заказу Запада. Во всяком случае, у нее спросили, на кого она работает.

В общем, ничего удивительного, в провале российских силовиков в Москве нет.

Просто вместо террористов они собираются воевать со школьниками и их учителями.

ИВАН ЯКОВИНА

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