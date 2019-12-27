Обвиняемых по делу о хищениях при строительстве метро в Петербурге осудили условно

Суд в Санкт-Петербурге приговорил четверых обвиняемых по делу о хищениях и злоупотреблении полномочиями при строительстве метро к условным срокам. Об этом сообщает объединенная пресс-служба городских судов.

Экс-гендиректор компании «Петрострой» Дмитрий Ильченко получил 4,5 года условно. Бывший заместитель замдиректора ОАО «Метрострой» Николай Казнин — 2,5 года условно, его освободили по амнистии. И Ильченко, и Казнин не признали вину.

Александра Комиссарова приговорили к полутора годам заключения условно и освободили по амнистии. Дмитрий Митянин получил год и восемь месяцев лишения свободы условно. Оба они признали вину и раскаялись.

По данным следствия, злоупотребления и хищение были совершены во время производства работ по инженерной подготовке территорий для строительства станций участка Невско-Василеостровской линии в ходе подготовки к чемпионату мира по футболу 2018 года.

СМОТРЕТЬ КОММЕНТАРИИ ✎ Комментариев нет

Последнее: Запрещенная СБУ российская певица и уроженка Киева Наташа Королева рассказала интимные подробности из личной жизни и выдала секрет своего мужа, стриптизера Тарзана (Сергей Глушко). В программе «Бар в большом городе», которая вышла на одноименном YouTube-канале артистка поведала о запрещенной на ТВ песне и призналась, где у нее была интимная близость. Королева заявила, что в следующем […]