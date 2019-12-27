Обвиняемых по делу о хищениях при строительстве метро в Петербурге осудили условно

27.12.2019, 21:57, Новости дня

Суд в Санкт-Петербурге приговорил четверых обвиняемых по делу о хищениях и злоупотреблении полномочиями при строительстве метро к условным срокам. Об этом сообщает объединенная пресс-служба городских судов.

Экс-гендиректор компании «Петрострой» Дмитрий Ильченко получил 4,5 года условно. Бывший заместитель замдиректора ОАО «Метрострой» Николай Казнин — 2,5 года условно, его освободили по амнистии. И Ильченко, и Казнин не признали вину.

Александра Комиссарова приговорили к полутора годам заключения условно и освободили по амнистии. Дмитрий Митянин получил год и восемь месяцев лишения свободы условно. Оба они признали вину и раскаялись.

По данным следствия, злоупотребления и хищение были совершены во время производства работ по инженерной подготовке территорий для строительства станций участка Невско-Василеостровской линии в ходе подготовки к чемпионату мира по футболу 2018 года.



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