Китай запустил ракету-носитель «Чанчжэн-5»

27 декабря с космодрома в провинции Хайнань на юге Китая произведен запуск большой ракеты-носителя «Чанчжэн-5». Об этом сообщает «Синьхуа».

Агентство отмечает, что это третий запуск такой ракеты.

«Радіо Свободи» информирует со ссылкой на официальных представителей китайского космического агентства, что в этом полете планируют протестировать «ключевые технологии для будущих миссий».

Первый полет «Чанчжэн-5» состоялся в 2016 года, он был успешным. Второй запуск ракеты-носителя такого типа – в 2017 году – завершился неудачей.

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Видео: New China TV / YouTube

Источник: интернет-издание «ГОРДОН»

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Последнее: 27 декабря с космодрома в провинции Хайнань на юге Китая произведен запуск большой ракеты-носителя «Чанчжэн-5». Об этом сообщает «Синьхуа». Агентство отмечает, что это третий запуск такой ракеты. «Радіо Свободи» информирует со ссылкой на официальных представителей китайского космического агентства, что в этом полете планируют протестировать «ключевые технологии для будущих миссий». Первый полет «Чанчжэн-5» состоялся в 2016 […]