«Большая победа для страны». Зеленский прокомментировал получение компенсации «Нафтогазом»

Президент Владимир Зеленский 27 декабря назвал в Telegram «еще одной победой» получение НАК «Нафтогаз України» $2,9 млрд компенсации от «Газпрома».

«Для кого-то, может, и маленькая. А для страны – большая», – добавил глава государства.

По его словам, согласно достигнутым договоренностям, деньги уже переведены на украинские счета.

В «Нафтогазі» отметили, что по результатам разбирательства в Стокгольмском арбитраже российский «Газпром» заплатил Украине в общей сложности $5 млрд.

28 февраля 2018 года Стокгольмский арбитраж удовлетворил иск «Нафтогазу» к «Газпрому» о недостаточных объемах транзита. Украинская компания добилась компенсации в сумме $4,63 млрд. С учетом того, что арбитраж подтвердил долг украинской стороны за поставки газа в размере более $2 млрд, «Газпром» должен был выплатить «Нафтогазу» $2,56 млрд. По утверждению украинской компании, с 1 марта 2018 года на сумму долга начисляется пеня. «Газпром» обжаловал оба решения Стокгольмского арбитража и начал процедуру расторжения контракта с «Нафтогазом».

27 ноября 2019 года суд отклонил апелляцию «Газпрома» на одно из решений Стокгольмского арбитража и постановил компенсировать «Нафтогазу» расходы на судебный процесс.

В июле 2018 года «Нафтогаз» начал новый процесс против «Газпрома» в Стокгольмском арбитраже, требуя пересмотреть транзитный тариф на 2018–2019 годы. Предварительная сумма требований составляла почти $12 млрд (без процентов).

21 декабря 2019 года в «Газпроме» сообщили, что выплатят «Нафтогазу» до Нового года более $2,9 млрд при условии отказа украинской стороны от новых претензий и отзыве арбитражных и судебных исков, по которым нет окончательных решений.

27 декабря стало известно, что переговоры об условиях дальнейшего сотрудничества между «Нафтогазом» и «Газпромом» продолжатся с 1 января 2020 года.

Источник: интернет-издание «ГОРДОН»

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