Samsung скоро представит планшет Galaxy Tab S6 с 5G

27.12.2019, 21:52, Новости дня

Компания Samsung в скором времени начнет продажи нового планшета Galaxy Tab S6.

Особенностью данной модели станет то, что разработчики уместили в аппарате модем, поддерживающий работу в сетях пятого поколения. Кроме того, на официальном сайте южнокорейского бренда уже обнаружили аппарат, который имеет кодовое обозначение SM-T866, под которым предполагается предстоящий планшет.

Вместе с тем специалисты прогнозируют, что новый планшет получит привычный внешний вид и технические характеристики, свойственные ранее представленным аналогам. Напомним, модель Galaxy Tab S6 выполнена в формате планшета-трансформера с возможностью подключения дополнительной клавиатуры для работы в виде ноутбука.



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Последнее: Компания Samsung в скором времени начнет продажи нового планшета Galaxy Tab S6. Особенностью данной модели станет то, что разработчики уместили в аппарате модем, поддерживающий работу в сетях пятого поколения. Кроме того, на официальном сайте южнокорейского бренда уже обнаружили аппарат, который имеет кодовое обозначение SM-T866, под которым предполагается предстоящий планшет. Вместе с тем специалисты прогнозируют, что […]

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