Смартфон Xiaomi Mi CC9 Pro со 108-мегапиксельной камерой подешевел до $457

Сегодня стало известно, что топовый смартфон Xiaomi Mi CC9 Pro, оснащенный камерой на 108 мегапикселей, стал дешевле на 8 процентов.

В частности, топовая комплектация аппарата снизилась с 500 до 457 долларов. Напомним, новый смартфон поступил в продажу в трех комплектациях, отличающихся размером оперативной памяти 6-8 мегапикселей и встроенной памятью 128-256 гигабайт. В свою очередь, смартфон получил 6,47-дюймовый дисплей с высоким разрешением 2340 на 1080 пикселей.

Корпус аппарата получил металлическое исполнение. Высокую производительность здесь обеспечивает восьмиядерный процессор Snapdragon 730G. Аппарат получил быструю зарядку, а также батарею на 5260 мАч. Устройство поддерживает ОС Android 10.

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