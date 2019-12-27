В России некоторые товары и услуги станут дороже в 2020 году

27.12.2019, 21:47, Разное

С наступлением нового года большинство россиян ждут перемен к лучшему, однако, по оценкам экспертов, страну ожидает рост цен. Специалисты разъяснили, какие товары и услуги затронут грядущие изменения.
Прежде всего, подорожание ожидается в сфере мобильной связи, в новых тарифах операторы заложат все траты на выполнение законодательства о регулировании интернета. Процент увеличения средних расходов на сотовые коммуникации составит около 17-18%. Больший рост цен коснется в грядущем году страхования транспортных средств. Из-за расширение коридора тарифов ОСАГО ожидается 30-процентный рост полисов.

Не останется без изменений и средний ценник на легковые автомобили, теперь за обладание заветной моделью придется выложить на 35-100 тысяч больше. Подобные сотрясения на рынке, утверждают дилерские компании, вызваны индексацией сбора на утилизацию, здесь рост и вовсе может дойти до отметки в 145%, наименьшее же увеличение будет равно 46%. Причем на этом тяготы автовладельцев не заканчиваются, так как стоимость ремонта также повысится на 5-10%, и также отчасти из-за нововведений в НПА.

Что же до продуктов питания, то на 10% дороже будет стоить гречневая крупа, на 15-45 рублей повысится ценник на коньяк. Причем рост цен ждёт и онлайн магазины, так как с января понижается показатель беспошлинного ввоза товаров. Теперь все покупки обойдутся дороже на 5%, более того, январское повышение будет только первым этапом. Придется платить больше в 2020 году и при аренде жилья, а также за коммунальные услуги. Расходы на ЖКХ увеличатся на 4% в среднем, индексация же будет проводиться только с июля.



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Последнее: С наступлением нового года большинство россиян ждут перемен к лучшему, однако, по оценкам экспертов, страну ожидает рост цен. Специалисты разъяснили, какие товары и услуги затронут грядущие изменения. Прежде всего, подорожание ожидается в сфере мобильной связи, в новых тарифах операторы заложат все траты на выполнение законодательства о регулировании интернета. Процент увеличения средних расходов на сотовые коммуникации […]

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