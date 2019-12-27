Королевский эксперт рассказала о характере Шарлотты Кембриджской

27.12.2019, 21:47, Разное

Королевский эксперт Либби Пёрвс пояснила о характере Шарлотты Кембриджской. Она считает, что четырёхлетняя принцесса манипулирует своими родителями.
Дочь герцогов Кембриджских покорила публику своим поведением в ходе рождественской службы в Сандрингеме. Она пожала руку викарию, принялась обнимать женщину на инвалидной коляске и даже церемонно поклонилась венценосной прабабушке.

При этом многие британцы считают, что за аристократичными манерами принцессы Шарлотты скрывается её сложный характер. Такого мнения придерживается и эксперт Либби Пёрвс. По её словам, дочь Кейт Миддлтон и принца Уильяма руководит всем домом. Она может повлиять на родителей одним взглядом и тем самым заставляет прислушиваться к своему мнению.

Во время съёмок кулинарного шоу Мэри Берри герцоги Кембриджские поделились информацией о том, что их дети начали интересоваться проблемами в обществе. При этом, принц Уильям убеждён: хоть ребёнку и сложно понять, почему так происходит, но необходимо. Герцог Кембриджский также рассказал, что мать показала ему, как проходит жизнь за стенами дворца, когда мальчику было около девяти лет.



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