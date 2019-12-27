Наталья Подольская и Владимир Пресняков мечтали о втором ребёнке сразу после рождения сына Артемия

Известная отечественная эстрадная исполнительница и супруга Владимира Преснякова Наталья Подольская в одном из недавних интервью решила «поставить точку» в слухах о второй беременности. Она призналась, что вместе с мужем действительно мечтала о втором ребёнке сразу после появления на свет первенца Артемия.
Наталья Подольская и Владимир Пресняков воспитывают 4-летнего сына, но певицу в последнее время всё чаще подозревают в «интересном положении». Недавно она призналась, что хочет второго ребёнка, но это «дело богоугодное», а потому пока семья на пополнение не рассчитывает. При этом супруги задумывались о малыше ещё несколько лет назад, когда Артемий был совсем маленький, а сейчас надеются, что их мечты всё же когда-то исполнятся.
Певица также вспомнила, что во время первой беременности была чрезмерно осторожной, опасаясь за своё здоровье и состояние малыша. Подольская на несколько месяцев даже отказалась от авиаперелётов и за всё время только раз согласилась лететь в нужное место на самолёте.
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