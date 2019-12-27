Может себе позволить: Кайли Дженнер купила игрушечного медведя за 12 000 долларов

Декабрь создан для того, чтобы тратить деньги. Во всяком случае, в этом уверены все члены семьи Кардашьян-Дженнер. В начале недели мы удивлялись подарку, который Крис Дженнер сделала своей внучке Сторми, дочери Кайли. Потом пытались подсчитать, сколько денег потратили на сюрпризы родным Ким Кардашьян и Канье Уэст, а теперь снова обращаем взор на кошелек младшей из сестер Кардашьян.

Самый юный миллиардер в истории на днях посетила благотворительный арт-аукцион своих друзей — Джастина Бибера и Хейли Болдуин. Там ей приглянулась скульптура Beanie Baby Bear — игрушечный медвежонок, инкрустированный зелеными кристаллами. Чтобы стать обладателем этого уникального произведения искусства, выполненного в ограниченном количестве, Кайли выложила на стол продавца 12 тысяч долларов.

Автор арт-объекта — лос-анджелесский художник Дэн Лайф. Всего таких медведей три штуки на весь мир. Художник остался доволен тем, что его мишка теперь будет жить в доме одного из самых ярких инфлюэнсеров современности.

Деньги, собранные Джастином и Хейли на аукционе, отправятся в некоммерческую организацию Lift LA, которая поддерживает малообеспеченные семьи.

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Публикация от Dan Life (@thedanlife)7 Дек 2019 в 9:17 PST

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Последнее: Декабрь создан для того, чтобы тратить деньги. Во всяком случае, в этом уверены все члены семьи Кардашьян-Дженнер. В начале недели мы удивлялись подарку, который Крис Дженнер сделала своей внучке Сторми, дочери Кайли. Потом пытались подсчитать, сколько денег потратили на сюрпризы родным Ким Кардашьян и Канье Уэст, а теперь снова обращаем взор на кошелек младшей из […]