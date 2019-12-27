5 самых стильных монархов уходящего года

27.12.2019, 21:45, Разное

Королева Летиция

Главное модное заявление королевы Испании в этом году: монархи — не небожители, ими можно, нужно и вполне реально вдохновляться. Выстраивать мостик между собой и подданными в непростое для страны время ей помогали вещи из масс-маркета: комбинезон Mango за 90 долларов — легко, платье Zara за 25 долларов — почему бы и нет. Понижая ставки на рынке люкса, Летиция лишь укрепляла свои навыки в создании комплектов ярких, смелых и затейливых. Заглядывая в архивы, еще сильнее убеждаешься в том, что от сдержанной и зажатой рамками королевского дресс-кода Летиции не осталось и следа.

В ход шли кожаные кюлоты, блузы из органзы и платья с яркими принтами. К последним, надо признать, Летиция тяготела чаще всего. За модный эксперимент с леопардовым нарядом ее, кстати, похвалила Виктория Бекхэм, назвав одной из самых стильных из ныне живущих монархов. Чем не признание успеха!

Королева Летиция

Королева Рания

Нет в восточном мире женщины более свободного стиля и нрава, чем королева Иордании. В интервью Рания легко может рассказать, как любит ездить с семьей на барбекю (а заодно показать на фото в Instagram), и без стеснения ответить на вопрос, почему не носит чадру. Свой гардероб она заполняет вещами начинающих брендов со всего света: недавно она появлялась в свете с сумочкой египетской марки, а раньше — в демократичных джоггерах родом из Украины. С цветовыми сочетаниями, материалами и фактурами Рания тоже любит заигрывать, скрещивая яркую твидовую клетку с кожей и шелком одновременно.Королева Рания
Королева Максима

Переехав из Буэнос-Айреса сначала в Нью-Йорк, а после в Брюссель, где она и встретила своего будущего мужа, короля Нидерландов Виллема-Александра, Максима не утратила солнца внутри себя. Каждый выход в свет королевы — это концентрация цвета, света и настроения, которое она дарит всем присутствующим своей улыбкой. Фишками гардероба Максима сделала затейливые аксессуары — гигантские шляпы с полями, массивные ожерелья и кольца, туфли неоновых цветов. 

Королева Максима

Принцесса Виктория

Кронпринцесса Швеции — первая в очереди на престол, и это требует от нее активного участия в общественной деятельности. Еще пару лет назад Викторию редко можно было увидеть в чем-то кроме платьев с цветочным принтом, но сейчас (вполне возможно, после смены стилиста) на модную арену она выводит образы на основе блуз, брючных костюмов, пальто и различных жакетов, предпочитая максимально женственные их вариации. И это перевоплощение в строгую, но элегантную леди ей, несомненно, идет.

Принцесса ВикторияКнягиня Шарлен

Супруга князя Монако Альбера II нашла «свое» в минимализме и геометричности. Одним из самых ярких, хотя цвет тут совершенно ни при чем, выходов Шарлен был на праздновании Национального дня Монако: белоснежное пальто она сочетала с белыми брюками из кашемира, тонкой водолазкой и шляпкой в тон — одним словом, ничего лишнего. Похожий по стилистике образ она выгуляла на одной из традиционных церковных служб, правда, правил балом тогда черный цвет. Ну а если и добавляет в свои образы Шарлен что-то более колористически сложное, то подходит к вопросу тонко и острожно.

Княгиня Шарлен и князь Альбер II



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