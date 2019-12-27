Наука: Австралийцы вылечат аллергию генной терапией

Команда под руководством профессора Рэя Стептоу из института Диамантина университета Квинсленда смогла «выключить» иммунный ответ, который вызывает аллергические реакции у животных.

В стволовых клетках крови отредактировали ген, который регулирует память об аллергических протеинах, потом эти клетки имплантируют рецепиенту. Стволовые клетки вырабатывают новые клетки крови с памятью о нужных белках, и они уже будут обращаться к определнным иммунным клеткам, «выключая» реакцию на аллергены.

«Когда у кого-то случается приступ аллергии или астмы, неприятные симптомы являются следствием реакции иммунных клеток на белки в аллергене»,— объяснил профессор Стептоу изданию MedicalXpress. «Проблема с астмой и аллергиями заключается в том, что у этих иммунных клеток — Т-клеток — есть своего рода память, они вырабатывают резистентность к лечению. А мы смогли «стереть» память в Т-клетках животных при помощи генной терапии, уменьшить чувствительность иммунной системы так, что она начала переносить аллергенные белки».

В исследовании использовался экспериментальный астматический аллерген, но это исследование можно применить и для того, чтобы лечить сильные аллергии на арахис, пчелиный яд, моллюсков и другие. А в перспективе, возможно, и поллиноз, бич умеренных широт.

Сделанное группой профессора Стептоу ждет еще несколько этапов пре-клинического исследования, а следующим шагом будут эксперименты с человеческими клетками в лаборатории.

Задачи у ученых невероятно амбициозные. Цель — создать дешевую и простую терапию, один укол, который вылечит аллергию раз и навсегда. Это должно заменить нынешнее батареи антигистаминных препаратов и длинные, дорогие и болезненные процедуры, которыми не особенно эффективно лечат аллергию в наше время.

«Мы еще не дошли до стадии, когда это будет не сложней, чем сделать прививку от гриппа, но мы работаем над тем, чтобы это было просто, безопасно и можно было бы использовать по всему миру для самого широкого круга пациентов», — рассказал доктор Стептоу.

Исследование опубликовано в журнале JCI Insight.

СМОТРЕТЬ КОММЕНТАРИИ ✎ Комментариев нет

Последнее: Команда под руководством профессора Рэя Стептоу из института Диамантина университета Квинсленда смогла «выключить» иммунный ответ, который вызывает аллергические реакции у животных. В стволовых клетках крови отредактировали ген, который регулирует память об аллергических протеинах, потом эти клетки имплантируют рецепиенту. Стволовые клетки вырабатывают новые клетки крови с памятью о нужных белках, и они уже будут обращаться к […]