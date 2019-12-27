Наука: Доказана виновность высокой температуры в развитии врождённых дефектов

Почти в каждой инструкции по применению лекарственных средств в период беременности говорится об обязательном сопоставлении возможной пользы и вреда для здоровья матери и плода.

К сожалению, на сегодняшний день для многих препаратов просто отсутствуют соответствующие данные, поскольку фактически проведение клинических исследований и сбор информации среди беременных часто невозможны.

Но лечиться всё равно приходится. Тем более, что учёные и медики давным-давно предупреждают о высокой вероятности развития врождённых дефектов, например, если будущая мама переносит заболевание, которое сопровождается повышением температуры тела или лихорадкой. Согласно накопленным за долгие годы медицинской практики данным, именно это состояние на ранних сроках беременности приводит к различного рода отклонениям в развитии сердца и лица.

Главной задачей для команды исследователей из Университета Дьюка во главе с Эриком Беннером (Eric Benner) и Мэри Хатсон (Mary Hutson) было выяснить, является ли причиной развития врождённых дефектов вирус, который вызывает лихорадку, или же негативные последствия имеет непосредственно она сама, то есть банальное повышение температуры тела. Для этого в качестве модельных объектов были выбраны эмбрионы рыбок данио-рерио и кур.

Учёные обнаружили, что клетки нервного гребня – временной структуры, которая трансформируется вместе с эмбрионом – крайне чувствительны к температуре. И именно они являются критическими строительными блоками при формировании сердца, лица и челюсти. Более того, в искусственных условиях, имитирующих лихорадочное состояние, когда время проведения эксперимента совпадало с периодом активного развития сердца или лица, у эмбрионов систематически появлялись соответствующие дефекты.

До сих пор остаётся неясным, влияет ли степень тяжести и продолжительность лихорадки на вероятность появления отклонений в развитии, но уже на этом этапе исследователи обоснованно дают целый ряд рекомендаций беременным. Главным образом они сводятся к тому, что не стоит пренебрегать препаратами, которые борются с лихорадочным состоянием. Разумеется, к их выбору стоит подходить со всей осторожностью и уж точно нельзя заниматься самолечением.

В частности, авторы работы, результаты которой опубликованы в издании Science Signaling, рекомендуют использовать для снижения температуры ацетоминофен – препарат на основе парацетамола.

"Хочется верить, что, когда женщины планируют беременность, их врачи рекомендуют им не только запастись витаминами и фолиевой кислотой, но и предупреждают об опасностях лихорадки на ранних стадиях, — рассказывает Беннер в пресс-релизе. – Они не должны стесняться звонить доктору и не должны пренебрегать жаропонижающими средствами, в частности, ацетаминофеном, безопасность которого на ранних сроках беременности была очень тщательно изучена".

Доктор Беннер также предупреждает, что есть и другие нестероидные противовоспалительные препараты, которые эффективно снижают температуру и рекомендованы к применению у беременных. Речь идёт, например, об ибупрофене и аспирине. Но вместе с тем существуют данные о том, что некоторые из них небезопасны на поздних сроках, что само по себе должно настораживать. Более того, несмотря на эффективность и безопасность экстренного применения ацетаминофена, в научных кругах ещё не до конца уверены в безопасности его систематического использования, например, для лечения артрита у будущих матерей.

Исследователи искренне надеются, что результаты их работы, рекомендации и предупреждения не останутся без внимания в медицинском сообществе и ещё раз простимулируют беременных женщин вовремя обращаться к врачу для постановки правильного диагноза и подбора наиболее безопасного и эффективного лечения.

Добавим, что недавно другая группа учёных опубликовала результаты своего исследования об эффективности витамина B3 в деле предотвращения врождённых дефектов. А ещё одна команда показала, что для снижения аналогичного риска после сорока лучше воспользоваться методом ЭКО.

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