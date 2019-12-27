Расставшийся с Пелагеей Иван Телегин проводит время с друзьями на праздничных мероприятиях

Несколько дней назад известная отечественная фолк-рок-исполнительница подтвердила информацию о расставании с хоккеистом Иваном Телегиным. Пока ещё законный супруг певицы не даёт по этому поводу комментариев, а в соцсети публикует кадры с друзьями, сделанные на праздничных мероприятиях.
Как отметила в недавней публикации Пелагея, людям свойственно совершать ошибки, но при этом она не жалеет о прожитых в браке с Телегиным трёх годах. Данные об измене супруга певица пока оставила без ответа и о причине расставания ничего конкретного не сказала. Хоккеист также не раскрывает интригу и не подтверждает информацию о новой возлюбленной, а продолжает вести прежний размеренный образ жизни. Так, в разделе Stories аккаунта Instagram Иван Телегин обнародовал совместное с коллегой фото, на котором оба запечатлены в «парадной» одежде на мероприятии, но каком именно — спортсмен не сообщил.
Кстати, относительно новой избранницы Телегина интернет-пользователи говорят, что ею может оказаться владелица туристической фирмы и успешная бизнесвумен Мария Гончар. В качестве подтверждения они приводят идентичные снимки, появившиеся в их Stories с небольшой разницей во времени, а также факт подписки на аккаунты друг друга. Также некоторые утверждают, что Пелагея лично знакома с вероятной «соперницей».
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Последнее: Несколько дней назад известная отечественная фолк-рок-исполнительница подтвердила информацию о расставании с хоккеистом Иваном Телегиным. Пока ещё законный супруг певицы не даёт по этому поводу комментариев, а в соцсети публикует кадры с друзьями, сделанные на праздничных мероприятиях. Как отметила в недавней публикации Пелагея, людям свойственно совершать ошибки, но при этом она не жалеет о прожитых в […]
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