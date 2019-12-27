Новый смартфон Xiaomi Mi 10 Pro получит возможность зарядки за 35 минут

Новый смартфон Xiaomi Mi 10 Pro сможет похвастаться продвинутой быстрой зарядкой, которая позволяет восстановить емкость батареи всего за 35 минут.

В свою очередь, добиться восполнения зарядка удастся с учетом того, что емкость батареи составляет 4500 мАч. Напомним, официальная премьера девайса состоится уже в первом квартале следующего года. Такие данные раскрыл один из руководителей китайского ренда.

Достичь повышенной мощности зарядки удастся за счет внедрения технологии Mi Charge Turbo, предполагающей 50 Ви. Что касается старта продаж, что данный этап может состояться не раньше, чем ко второму кварталу текущего года. В настоящее время технология Mi Charge Turbo допускает заряд техники с мощностью до 30 Вт.

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