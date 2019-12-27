Алла Довлатова продемонстрировала результат похудения во время фотосессии в купальниках

Перед Новым годом Алла Довлатова решила порадовать поклонников в Instagram. Она продемонстрировала результат похудения во время фотосессии в купальниках, позволив оценить свою фигуру.
Звезда сообщила, что приобрела сразу 6 пляжных нарядов в магазине, но долгое время не решалась показать их подписчикам, пока сбрасывала лишний вес. Теперь Довлатова решила позировать перед камерой в бассейне, а фанаты сразу оценили модели купальников, которые подчеркнули все прелести кумира.
Они отметили, что радиоведущая отлично выглядит, а также были поражены ее стройной фигурой. Многие пользователи Сети стали интересоваться, как можно достигнуть таких результатов за короткое время, после чего пожелали многодетной звездной маме творческих успехов и позитивных праздников.
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