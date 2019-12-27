Алла Довлатова продемонстрировала результат похудения во время фотосессии в купальниках

27.12.2019, 21:30, Разное

Перед Новым годом Алла Довлатова решила порадовать поклонников в Instagram. Она продемонстрировала результат похудения во время фотосессии в купальниках, позволив оценить свою фигуру.
Звезда сообщила, что приобрела сразу 6 пляжных нарядов в магазине, но долгое время не решалась показать их подписчикам, пока сбрасывала лишний вес. Теперь Довлатова решила позировать перед камерой в бассейне, а фанаты сразу оценили модели купальников, которые подчеркнули все прелести кумира.

Они отметили, что радиоведущая отлично выглядит, а также были поражены ее стройной фигурой. Многие пользователи Сети стали интересоваться, как можно достигнуть таких результатов за короткое время, после чего пожелали многодетной звездной маме творческих успехов и позитивных праздников.



СМОТРЕТЬ КОММЕНТАРИИКомментариев нет

Последнее: Несколько дней назад известная отечественная фолк-рок-исполнительница подтвердила информацию о расставании с хоккеистом Иваном Телегиным. Пока ещё законный супруг певицы не даёт по этому поводу комментариев, а в соцсети публикует кадры с друзьями, сделанные на праздничных мероприятиях. Как отметила в недавней публикации Пелагея, людям свойственно совершать ошибки, но при этом она не жалеет о прожитых в […]

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ:

новости дня
ваши отзывы
Политика конфиденциальности - GDPR Рыбинск

Интернет-проект РЫБИНСКonLine™ работает с 2002 года

Информационные материалы сайта транслируются в службы автоматической обработки и систематизации новостей

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected] или воспользуйтесь страницей Обратной связи

Поддержать проект:
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2019 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

  Яндекс.Метрика