Вдову объявили в розыск после странной смерти Лужкова

27.12.2019, 21:30, Разное

Бывшая супруга покойного экс-мэра Москвы – Елена Батурина – обвиняется в клевете. В ходе судебных тяжб со своим братом Виктором она заявила, что в отношении управляющего – Эренца Манжеева – в России возбуждено уголовное дело. 

Батурина сообщила, что Манжеев якобы получил доступ к ее средствам при помощи фиктивных документов. Как пишет «Московский Комсомолец», мужчина отверг эти обвинения, заявив, что они не соответствуют действительности. В связи с этим он обратился в мировой суд в Калмыкии и подал иск против бизнесвумен. 

В пятницу судья вынесла решение о возбуждении уголовного дела. Елена Батурина была объявлена в розыск МВД. Однако известить ее о необходимости явиться в суд не удалось, поскольку она находится за границей. 

Напомним, что ситуация развернулась вскоре после смерти бывшего мэра Москвы: Юрий Лужков умер 10 декабря 2019 года в Германии. Его смерть многие сочли странной. Врачи утверждают, что Лужков скончался в результате инфаркта. 

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Публикация от ДНИ.РУ (@dniru) 12 Дек 2019 в 3:09 PST



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