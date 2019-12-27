В Сети показали предсерийный образец электронной приборной панели для Lada Vesta

В Сети появились первые изображения предсерийного экземпляра электронной приборной панели обновления Lada Vesta. Над ее созданием трудились специалисты компании Car Modifications Group.

Стоит отметить, что в существующей на данный момент заводской модели Vesta установлена аналоговая панель. Несмотря на то, что на «АвтоВАЗе» давно разрабатывают цифровой вариант, окончательно было решено оборудовать машины приобретенными аксессуарами других производителей.

Именно CMG и решила показать результат своей работы в коллаборации с автозаводом. Безусловным преимуществом в компании считают матовый экран панели, позволяющий избежать бликов. Причем такую панель можно оформить в стиле иномарок, оформив ее скачанными «скинами» Audi, BMW или ВАЗ.

Интересно, что для оснащения транспортного средства новинкой не понадобятся дополнительные доработки, а стоимость ее будет равна примерно 15 тысячам рублей. Когда же она появится в продаже-пока остаётся только догадываться, как и то, остановят ли менеджеры «АвтоВАЗа» свой выбор на обнародованном проекте.

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