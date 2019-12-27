Новый смартфон Oppo Reno 3 получит 5G, не жертвуя временем автономной работы

Руководство компании Oppo официально объявило, что наличие в смартфоне Oppo Reno 3 модуля связи пятого поколения не отразится на сокращении расхода батареи.

Достичь такого преимущества удалось при помощи специальной технологии, которая предусматривает специальный алгоритм, исключающий смену между сетями. Благодаря предложенной особенности аппарат сможет проработать значительно дольше в автономном режиме без ущерба для аккумулятора.

Также ранее представители китайской марки указали, что смартфон Oppo Reno 3 получит еще более качественный экран. Устройство оснащено продвинутым процессором MediaTek MTK 6885, а также 8 гигабайтами оперативной памяти. В топовой комплектации аппарат получит 12 гигабайт ОЗУ и 128 гигабайт встроенной памяти.

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