В Тюмени ветерана МВД и его семью лишают единственного жилья. Это — результат системных махинаций?

Роман Функ. Фото: Юлия Баталова

К зданию УМВД по Тюменской области подходит гражданин в черной куртке и синих штанах. Он накидывает на себя двустороннюю табличку, с одной стороны которой написано «25 лет службы. Награда — ​бомж», а с другой — ​«С детьми на улицу. Конституция РФ отдыхает». Это пенсионер МВД Роман Функ, бывший сотрудник ППС, старший прапорщик.

Романа Функа и его семью (супругу и троих детей) выгоняют из общежития, в котором они живут с 2009 года. Иск против них подала администрация города. Все началось с того, что у пенсионера полиции обнаружились проблемы со здоровьем, и он не смог продолжить службу.

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Многодетная семья Функ (Роман, Людмила и трое их детей) не удивляется уже ничему. Они прошли все судебные инстанции в Тюмени (четыре суда за два года!) и проиграли. Осталась надежда на кассацию в Челябинске.

— Судьи нас не слушают, еще и издеваются. Областной суд вовсе прошел без нас, даже не уведомили. Выселяют из жилья несовершеннолетних детей, а органы опеки на суды не являются, ссылаются на то, что не получают уведомлений. А сейчас мне массово пишут семьи, оказавшиеся в такой же ситуации: бывших ветеранов МВД выселяют в Тобольске, омоновцев точно так же. Нас очень много таких: лично со мной связались четыре семьи, объединяемся теперь, — ​говорит Людмила Функ.

Семья Функ ссылается на постановление правительства РФ от 17.12.2002 года №897, которое является дополнением к Жилищному кодексу. Согласно 28 пункту постановления: нельзя выселить без предоставления иного помещения сотрудников, имеющих выслугу в правоохранительных органах не менее 10 лет.

Людмиле удалось выбить жилье в общежитии в социальный найм сразу после рождения второго ребенка. В местной газете УМВД описывало, как молодые люди приходят на службу, а им предоставляют беспроцентные кредиты на жилье, ветеранам же — ​[дают квартиры] за верную работу.

— Я эту статью вырезала, на пяти листах расписала, как мы на самом деле живем, и отправила в Москву перед выборами в 2008 году. Из УМВД Тюмени нам сами позвонили и сказали собирать бумаги. И вот мы получили жилье. Были настолько рады, что и не поняли, что квартира предоставляется на время прохождения службы. Любопытно, что жилье семье выделила администрация города, хотя должна была это сделать полиция. На судах администрация Тюмени так ни разу и не представила договор с УМВД об условиях найма.

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В очереди на получение собственного жилья семья Функ стоит с 1994 года. Людмила писала заявления на имя министра Колокольцева, их спускали в Тюмень, и уже местные начальники присылали ответы, что семья «в очереди не стоит».

— Люди, которые увозили рапорты на получение жилья, подтверждают, что видели их. Привозили списки роты, кто стоит в очереди. Мы в самом начале стояли: в первой десятке списка. Когда началась реформа в полиции и реструктуризация, списки пропали, никаких бумаг найти не можем — ​объясняет Роман Функ.

Формально семья старшего прапорщика теперь стоит в очереди на жилье в УМВД с 2013 года. Но им не удается даже узнать свой порядковый номер. В полиции отвечают: «У нас все запаролено, мы вам не скажем номер. Это противоречит федеральному законодательству».

Уже 7 лет семья ждет и единовременной выплаты на строительство или покупку жилья, на которую имеет право претендовать согласно закону «О социальных гарантиях сотрудникам органов внутренних дел». Роман Функ объясняет, что в 2012 году он начал собирать необходимые документы: платные справки из БТИ и Регпалаты об отсутствии жилья, на это семья потратила порядка 10 000 рублей. Потом выяснилось, что МВД само должно было делать соответствующие запросы. Все запрашиваемые бумаги оказались ненужными для МВД и их вернули семье, не начислив выплаты.

Функ пробовал обратиться к бывшему начальнику УМВД по Тюменской области Юрию Алтынову, просил созвать жилищно-бытовую комиссию, чтобы та рассмотрела ситуацию его семьи и ходатайствовала о единовременной выплате на строительство или покупку жилья. Отказали.

По словам Романа Функа, начальник жилищно-бытовой комиссии УМВД по Тюменской области Анна Неткасова рассказывала о схеме с квартирами, существовавшей в областной полиции: при институте повышения квалификации МВД выделялось жилье для сотрудников. Эти квартиры брали одну на двоих человек, затем приватизировали ее, продавали, а деньги делили пополам.

— Это и есть наши квартиры проданные, — ​считает Функ.

У полиции Тюмени жилья для собственных нужд нет. Собеседники «Новой» отмечают, что УМВД заключило договор с курганской строительной фирмой на постройку дома для сотрудников в районе Ватутино. Но он пока не сдан. Еще один дом для полицейских строился на Харьковской, 85а, но там получили квартиры всего два сотрудника.

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В органах внутренних дел Роман Функ больше служить не может по состоянию здоровья: именно из-за того, что он не прошел медкомиссию (по зрению), пришлось покинуть ППС — ​единственное место работы за 25 лет.

Сегодня пенсионер МВД работает в такси. Скопить на квартиру «за баранкой» ему будет непросто.

Юлия Баталова

Новая газета

Источник: Новая газета

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