Эвелина Блёданс в откровенном купальнике ответила на критику «голых»фотографий Ксенией Собчак

Отечественная телеведущая и журналист Ксения Собчак недавно спровоцировала скандал заявлением о женщинах в возрасте «40+», привлекающих внимание исключительно «голыми» фотографиями. 50-летняя Эвелина Блёданс в Instagram в откровенном купальнике ответила на слова знаменитости.

На обнародованных снимках Эвелина Блёданс запечатлена в бассейне в оригинальном и достаточно откровенном раздельном купальнике бордового цвета. «Соблазнительный» образ актрисы дополнили распущенные длинные волосы, яркий макияж и раскованные позы. В подписи к посту знаменитость отметила, что считает результат фотосессии «идеально красивым», а у подписчиков поинтересовалась, в каком ракурсе она выглядит привлекательнее – в профиль или фас. Кстати, относительно второго Блёданс подчеркнула, что это её ответ «ненавистникам взрослых девочек», не называя имени, но намекая, вероятно, на Ксению Собчак.



Ранее подобными снимками на критику телеведущей ответили и другие отечественные знаменитости. Так, Анна Седокова продемонстрировала полуобнажённое тело и констатировала, что у неё ещё осталась пара лет, пока фанаты не начнут осуждать за откровенность. Светлана Бондарчук также отреагировала, заметив, что и дальше продолжит публиковать красивые на её взгляд кадры.

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Последнее: Отечественная телеведущая и журналист Ксения Собчак недавно спровоцировала скандал заявлением о женщинах в возрасте «40+», привлекающих внимание исключительно «голыми» фотографиями. 50-летняя Эвелина Блёданс в Instagram в откровенном купальнике ответила на слова знаменитости. На обнародованных снимках Эвелина Блёданс запечатлена в бассейне в оригинальном и достаточно откровенном раздельном купальнике бордового цвета. «Соблазнительный» образ актрисы дополнили распущенные длинные […]