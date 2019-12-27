Сергей Нетиевский рассказал, как ему удалось без таблеток поправить здоровье и похудеть на 16 кг

27.12.2019, 21:21, Разное

Известный отечественный телеведущий и актёр, экс-участник «Уральских пельменей» Сергей Нетиевский в одном из недавних интервью пояснил о борьбе с лишним весом. Артисту, скорректировав питание и образ жизни, удалось поправить здоровье без таблеток и похудеть на 16 кг.
Во время работы в комедийном шоу Сергей Нетиевский делал акцент на работе, но к 45-годам начал замечать, что стрессы, напряжённый график и неправильное питание не прошли бесследно. У шоумена ухудшилось состояние здоровья, начались проблемы с поджелудочной железой и сердцем, а врачи прогнозировали в дальнейшем пожизненный приём таблеток, чтобы не усугублять ситуацию. Три года назад Нетиевский начал искать способы поправить здоровье без лекарств, обращаясь к докторам, тренерам и нетрадиционной медицине.


В итоге артисту, весившему ещё несколько лет назад около 110 килограммов, удалось избавиться от 16 кг. Сергей Нетиевский полностью пересмотрел образ жизни и отказался от ряда продуктов. Так, он полностью исключил из рациона мясо, из молочных продуктов употребляет только сыры и творог, а недостаток белков восполняет морепродуктами, орехами и чечевицей. Хлеб ест бездрожжевой, а рыбу – пойманную естественным образом. Шоумен ужинает не позднее 19:00, ложится спать – в 23:00, ходит на массаж, в сауну, занимается фитнесом и чувствует себя прекрасно без лекарств.



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