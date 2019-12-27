Гоген Солнцев об интимной фотосессии Екатерины Терешкович: «Я не уверен, что это сделано для меня»

Пожилая супруга эпатажного шоумена Гогена Солнцева Екатерина Терешкович недавно впервые после длительного перерыва появилась в программе Андрея Малахова. В студии обсуждали её интимную фотосессию, которая якобы предназначалась мужу, но знаменитость сомневается, что это действительно сделано ради него.
Несколько последних месяцев Екатерина Терешкович провела в клиниках, где лечилась от алкогольной зависимости. Всё это время Гогену Солнцеву задавали вопросы о супруге, а после появления в Сети изображения обритой налысо и с красными пятнами на голове Терешкович вообще заговорили о серьёзных проблемах со здоровьем. Недавно шоумен встретился с женой в студии у Малахова, а зрители обратили внимание на её изменившуюся и состарившуюся внешность. Однако это не помешало избраннице Солнцева участвовать в интимной фотосессии, о которой, среди прочего, говорили в программе.
В студии эту тему «подали» таким образом, что Терешкович якобы делала провокационные снимки для шоумена. Однако он чуть позже в беседе с журналистами признался, что сомневается в этом. По мнению Гогена Солнцева, фотосессия может быть предназначена вовсе не ему, а неким «ухажёрам», но дальше тему он не развивал, ограничившись «прозрачным намёком» на новую любовь супруги.
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