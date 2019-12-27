В российском регионе запретили продажу снюса несовершеннолетним

Губернатор Ленобласти Александр Дрозденко подписал распоряжение, ограничивающее продажу несовершеннолетним никотинсодержащей продукции (снюса), сообщили в пресс-службе областного правтельства.
Распоряжение подписано в связи с «участившимися случаями отравления» несовершеннолетних, уточнили в пресс-службе, передает РИА «Новости».
Отмечается, что нарушителям грозит ответственность в соответствии с действующими законами.
В декабре Минздрав потребовал запретить продажу никотиносодержащих смесей несовершеннолетним.
В понедельник в Совфеде рассмотрели обращение к правительству с просьбой приостановить оптовую и розничную продажу никотиносодержащих изделий до внесения соответствующих поправок в законодательство.
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Последнее: Губернатор Ленобласти Александр Дрозденко подписал распоряжение, ограничивающее продажу несовершеннолетним никотинсодержащей продукции (снюса), сообщили в пресс-службе областного правтельства. Распоряжение подписано в связи с «участившимися случаями отравления» несовершеннолетних, уточнили в пресс-службе, передает РИА «Новости». Отмечается, что нарушителям грозит ответственность в соответствии с действующими законами. В декабре Минздрав потребовал запретить продажу никотиносодержащих смесей несовершеннолетним. В понедельник в Совфеде […]
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