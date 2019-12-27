Линейка смартфонов Huawei Nova может стать отдельным брендом

Китайский бренд Huawei в настоящее время рассматривает возможность выпуска новых смартфонов Nova под новым брендом.
Кроме того, зарубежные источники указывают, что под новой маркой могут также в дальнейшем выпустить фирменные умные часы, беспроводные наушники и прочие гаджеты. Несмотря на то, что марка будет действовать самостоятельно и выпускать новые модели, однако владельцами останется китайский гигант Huawei.
Еще с лета стали появляться слухи о возможности выхода техники под новым брендом. Поводом послужила портативная колонка Nova Mini, которая уже предложена под новой маркой. Остальные подробности и планы разработчиков пока остаются неизвестными и будут озвучены только в следующем году.
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