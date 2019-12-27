Компания Caviar представила концепт смартфона будущего

27.12.2019, 21:14, Новости дня

Российский бренд Caviar сообщил о выходе нового «Сверхтелефона», который является прототипом будущего идеального устройства.

В сети продемонстрировали снимки, на которых можно рассмотреть продвинутый аппарат, который отличается двумя экранами, которые могут функционировать как в паре, так и раздельно. В свою очередь, пользователи получат возможность самостоятельно перевести технику в формат планшета, нетбука или смартфона, в зависимости от потребностей.

Кроме того, ранее ни один производитель техники не выпускал подобный конструктор-смартфон, который также отличается высокой производительностью. Вместе с тем в серийном исполнении гаджет может получить еще более продвинутую внешность.



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