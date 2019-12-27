В Белграде прошли протесты против закона Черногории о религиозных объединениях

В Белграде молодежь устроила протест у черногорского посольства из-за принятия Черногорией закона о религиозных объединениях.
У здания посольства собрались несколько тысяч студентов, они выражают свою поддержку Сербской православной церкви (СПЦ) в Черногории, передает РИА «Новости».
Молодые люди скандировали обвинения в адрес черногорского президента Мило Джукановича.
«Наш президент, который делал ранее заявления обо всем, сейчас не смеет ничего сказать, направить в Подгорицу ни одной протестной ноты. Что это, братья и сестры, как такое возможно?», – сказал на акции профессор международного права института в Косовска-Митровице Деян Мирович.
Он заявил, что не понимает, чем черногорским властям мешает митрополит Черногорско-Приморский Амфилохий и назвал его «живым святым».
«Он – последняя защита от так называемого раздела Косово и Метохии, сдачи наших святынь – Печской патриархии, Грачаницы, Дечан… албанским властям в Приштине», – сказал профессор.
В четверг совет епископов Сербской православной церкви (СПЦ) Черногории призвал к созыву экстренного Архиерейского собора СПЦ из-за нового законопроекта о церкви.
Добавим, что Сербская православная церковь официально отказалась признать автокефалию так называемой православной церкви Украины.
В пятницу Митрополия Черногорско-Приморская СПЦ заявила, что будет бить в колокола каждые два часа за упокой, так как в Черногории «похоронили право и справедливость».
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