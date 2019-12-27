Мнение: Планирование

Беда не приходит одна. Провал всех планов по обходу Украины привел к тому, что Газпром вынужден заключать договор транзита практически на условиях Европы, сохраняя транзит на весьма высоком уровне (причем транзитный договор оперирует минимальными объемами поставки газа через украинскую территорию, в реальности они могут быть — и скорее всего, будут — выше). Задача сохранения доли на европейском рынке становится все менее достижимой.

Возникла спасительная идея — если у нас полный провал по трубопроводным проектам, давайте завалим Европу сжиженным газом. Буквально пару месяцев назад на Арктическом форуме в Петербурге министр энергетики Новак рассыпал блестящие перспективы развития этого сегмента торговли Родиной навынос. По его словам, к 35 году Россия будет производить до 140 млн тонн СПГ, что позволит достойно конкурировать с империалистами, а уже к 25 году производство достигнет небывалых 70 с лишним миллионов тонн. Тут же появились специалисты-эксперты, которые стали рассказывать о небывало низкой себестоимости российского СПГ, высоченной марже и вообще — уже вот-вот мы все заживем в шоколаде. Ну, не все, конечно, но по крайней мере, руководство Газпрома — точно.

Однако прошло всего два месяца от феерической презентации будущих побед, и вчера был опубликован скорректированный прогноз на ту же тему. В нем уже нет никаких 140 млн тонн, и прогноз снизился существенно больше, чем в полтора раза — до 80 млн тонн в год к 35 году. В 25 году вместо обещанных 73 млн тонн будут производить всего 40.

Возникает вопрос о стратегическом планировании. Как обычно, оно у нас на недосягаемой высоте. Стратегические прогнозы, которые дают в течение двух месяцев кардинально расходящиеся друг с другом цифры — это показатель управленческой культуры. Которая выглядит просто на уровне плинтуса. То есть, мы вначале планируем свию газовую политику на десятилетия, исходя из завирального прогноза в 140 млн тонн, а потом выясняется, что верхний предел производства — всего 80 млн тонн. О каком долгосрочном планировании вообще может идти речь при таком разбросе в оценках?

Впрочем, российское стратегическое планирование при нынешних правителях — это, безусловно, чистой воды оксюморон. Горизонт планирования у кремлевских — от силы год-полтора. Да и то под вопросом. Если министр выходит с цифрами, которые через два месяца можно выбрасывать в корзину — то почему мы удивляемся провалу планов обхода Украины? Провалу войны с Украиной, провалу сирийской авантюры? Разгромному провалу анонсированных "нацпроектов" еще на стадии их проектирования? Всё это планировалось так же — на коленке и на основе цифр, которые могут гулять плюс-минус много в любую сторону.

Источник: Эль Мюрид

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