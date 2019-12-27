Мнение: Прибалтийский фронт: как НАТО может заставить Россию «напасть» первой

Все труднее не заметить приготовления НАТО к войне. Они настолько очевидны, что напрямую об этом вынуждены говорить даже не политики и дипломаты, а начальник Генштаба ВС РФ Валерий Герасимов. Понятное дело, что врагом альянсу назначена Россия. Так где же это военное столкновение может произойти?

Для США важно унизительно «щелкнуть по носу» Россию, но так, чтобы за этим не последовала ядерная война. Задача крайне непростая, но в принципе реализуемая. Вооруженный конфликт НАТО с нашей страной должен быть локальным и неядерным, и Западу важно изначально сделать виновной в нем именно Россию, которая должна будет выступить в качестве агрессора. Потому наиболее вероятным ТВД принято считать Прибалтику.

Данный регион содержит для Москвы сразу несколько уязвимых болевых точек, удар по которым вынудит Кремль не только «озаботиться», но и реагировать военной силой.

Во-первых, это русское население трех «Прибалтийских сестриц». Фактически, оно находится в «заложниках» у Запада. И сегодня положение русских в бывших советских республиках незавидное, но по отмашке из Вашингтона ситуация может резко усугубиться. На межнациональной почве повысится риск конфликтов и столкновений. Возможны жестокие провокации со стороны местных националистов, русское меньшинство будет вынуждено защищаться.

Не исключены никакие сценарии, в том числе, с образованием неких «республик» и просьбами «ввести войска». А если прибалтийские силовики начнут давить русских танками, под камеры, провокационно, то Кремлю не оставят иного выбора, кроме как реагировать силовым способом в той или иной форме.

Во-вторых, под постоянной угрозой находится наша Калининградская область. Она напичкана российскими военными и новейшими вооружениями, представляя оплот Москвы в Европе. Прямой атаки на этот территориальный эксклав ядерной державы, скорее всего, не будет. Но и здесь есть пространство для провокаций. Возможны выступления местных сторонников интеграции с ЕС, так называемых «кенигсбержцев».

Напомним, Калининградская область отрезана от прочей России, вся ее жизнь так или иначе завязана на соседние европейские страны. После распада СССР там появилось целое новое поколение россиян, которые никогда не были в «большой» России, но посещают, учатся или работают в Германии или Польше. В 2014 году перспектива «евроинтеграции» вскружила головы украинцам. Есть ли гарантии, что калининградская молодежь, обработанная иностранными НКО, не польстится европейскими паспортами в случае «возвращения Кенигсберга в родную гавань»?

Никто не говорит, что им позволят это сделать, но сами подобные демонстрации, организованные извне, их разгон и последующие массовые протесты, могут стать поводом для вмешательства соседних европейских стран, обеспокоенных «нарушением прав человека». В Берлине заговорят о том, стоит ли покупать газ у России. Ситуацию возможно будет специально раскалить провокациями. Далее есть различные сценарии, вплоть до блокады Калининграда и создания бесполетной зоны над ним в целях «мирного урегулирования».

Не факт, что все произойдет именно таким образом, и произойдет ли вообще, но Прибалтика однозначно является самой болевой точкой для России. Если на Западе поставят целью спровоцировать Москву на введение войск, они будут давить до тех пор, пока не закончатся все «озабоченности», и тогда действовать все же придется.

Источник https://narodreporter.livejournal.com/144483.html

Источник: Теория элит

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