Украина вздрогнет: шокирующее предсказание астрологов о судьбе Порошенко

Для Петра Порошенко наступает время перемен. В начале года у

политика будет достаточно поводов для стресса, но к весне ситуация

нормализуется, и он будет чувствовать себя уверенно на украинском политическом

поле. Об этом со ссылкой на прогнозы астрологов сообщает портал Politeka.net.

Однако в апреле звезды предсказывают Порошенко серьезные

ошибки и поражения. «В то же время речь не идет о «посадках»

экс-президента», – отмечают журналисты.

В целом наступающий год белой крысы станет для Порошенко

одним из самых сложных. «Перспективы уголовной ответственности будут еще

неоднократно напоминать о себе, в особенности в конце весны – начале

лета», – полагают астрологи.

Имя бывшего президента, а ныне депутата Верховной рады,

фигурирует в 13 уголовных делах. Пока он проходит по ним в качестве свидетеля.

Впрочем, вызовы на допрос в Государственное бюро расследований он все равно

игнорирует.

Ранее парламент отменил депутатскую неприкосновенность. Решение

вступит в силу с января 2020 года. Правоохранители смогут доставить Порошенко

на допрос принудительно. А пока оперативникам приходится обвивать пороги офиса

партии экс-президента «Европейская солидарность».

Наведались правоохранители и в принадлежащий Порошенко

спортивный клуб «Пятый элемент». В мужских и женских раздевалках их

ждала неожиданная находка – работающие камеры видеонаблюдения.

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