Украина вздрогнет: шокирующее предсказание астрологов о судьбе Порошенко

Для Петра Порошенко наступает время перемен. В начале года у
политика будет достаточно поводов для стресса, но к весне ситуация
нормализуется, и он будет чувствовать себя уверенно на украинском политическом
поле. Об этом со ссылкой на прогнозы астрологов сообщает портал Politeka.net.
Однако в апреле звезды предсказывают Порошенко серьезные
ошибки и поражения. «В то же время речь не идет о «посадках»
экс-президента», – отмечают журналисты.
В целом наступающий год белой крысы станет для Порошенко
одним из самых сложных. «Перспективы уголовной ответственности будут еще
неоднократно напоминать о себе, в особенности в конце весны – начале
лета», – полагают астрологи.
Имя бывшего президента, а ныне депутата Верховной рады,
фигурирует в 13 уголовных делах. Пока он проходит по ним в качестве свидетеля.
Впрочем, вызовы на допрос в Государственное бюро расследований он все равно
игнорирует.
Ранее парламент отменил депутатскую неприкосновенность. Решение
вступит в силу с января 2020 года. Правоохранители смогут доставить Порошенко
на допрос принудительно. А пока оперативникам приходится обвивать пороги офиса
партии экс-президента «Европейская солидарность».
Наведались правоохранители и в принадлежащий Порошенко
спортивный клуб «Пятый элемент». В мужских и женских раздевалках их
ждала неожиданная находка – работающие камеры видеонаблюдения.
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