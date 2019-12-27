«Газпром» заплатил «Нафтогазу» $2,9 млрд по решению Стокгольмского арбитража

ПАО «Газпром» заплатило НАК «Нафтогаз Украины» $2,9 млрд, присужденных Стокгольмским арбитражем по спору о контракте на транзит. Об этом сообщает «Интерфакс» со ссылкой на представителя «Газпрома».

«С целью выполнения договоренностей, достигнутых в Минске 20 декабря, „Газпром“ осуществил выплату $2,9 млрд в соответствии с решением Арбитражного института ТПП Стокгольма, в срок, предусмотренный протоколом от 20 декабря», — сказал представитель «Газпрома».

Исполнительный директор НАК «Нафтогаз Украины» Юрий Витренко подтвердил перечисление денег.

20 декабря в Минске был подписан межправительственный протокол Украина-РФ-Еврокомиссия. Он предусматривает пакетное соглашение с выплатой «Газпромом» «Нафтогазу» $2,9 млрд по решению Стокгольмского арбитража, отказ сторон от существующих исков, включая урегулирование штрафа Антимонопольного комитета Украины на $7,4 млрд, и подписание транзитного соглашения на пять лет с возможностью его продления на десять лет.

В «транзитной» части пакета документов необходимо подписать межоператорское соглашение о присоединении сетей между ОГТСУ и «Газпромом», а также договор между «Нафтогазом Украины» и «Газпромом» на организацию транспортировки с последующим транспортным соглашением между НАК и ОГТСУ.

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