Мнение: Котов против Тунберг

Это у них там, в прекрасном далёке можно выбирать человеком года девочку–экоактивистку (журнал Time), которая, перемещаясь по странам и континентам на любезно предоставленных ей яхтах и катамаранах, комфортно и безопасно уговаривает поберечь планету (https://t.me/SerpomPo/4401)лидеров западного мира.

Хотя агитировать «за экологию» ей надо совсем других людей и в других местах. Моди в Индии, которая занимает 1-е место в мире, выбрасывая в атмосферу 15% от общего количества диоксида серы. Китайского лидера Си Цзиньпина – третье место в мире по выбросам. Ну и Путина в России (2-место по выбросам SO2) (https://ria.ru/20190819/1557633280.html), где людей травят мусорными свалками, где складируют чужие ядерные отходы, где с невероятным успехом продолжают загаживать мировое достояние — озеро Байкал.

В России без всякой Греты Тунберг полно борцов за экологию ( от защитников того же Байкала, до борцов против свалок в Подмосковье и Шиесе), которые, в отличие от шведской школьницы, протестуют не в конференц-холлах, а на улицах и реально рискуют. В том числе и свободой. Потому что у нас любая борьба против действий властей – связана ли она с экологией, точечной застройкой, выборами, свободой интернета, любыми нарушениями фундаментальных прав человека – это риск. Именно поэтому в нашей стране человеком года (по версии читателей газеты «Ведомости») и стал Константин Котов (https://t.me/SerpomPo/4491). Бесстрашный человек «за нашу и вашу свободу», брошенный властями в тюрьму по абсурдному обвинению по одной из самых абсурдных статей УК – неоднократное нарушение правил проведения митингов.

Любая Грета в России (если только не была бы пиар проектом придуманным Кремлем) давно бы села в тюрьму по этой статье. И вряд ли вообще бы стала этим заниматься после первого удара в живот или ареста после пикета, к примеру, у здания парламента.

А наши – не только Котов, но и тысячи людей по всей стране ежедневно борются за свои – в том числе, и экологические – права. Несмотря на штрафы, аресты, преследования, угрозы, тюрьмы…

И никаких яхт и катамаранов.

Вот так-то, журнал Тime.

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Источник: СерпомПо

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