Мнение: Закон не для всех

Знаете, что меня больше всего расстраивает в России? То, что на закон здесь — не для всех, что при соответствующих возможностях его можно обойти.

В большинстве случаев, закон у нас работает не для того, чтобы предупредить преступление или несчастный случай, а для того, чтобы наказать виновных, когда беда уже случилась.



Фото: Соцсети

Прочитала в «Комсомолке», что за год Ольге Бузовой было выписано 63 штрафа за нарушение правил дорожного движения: несоблюдение разметки, превышения скорости, проезд на запрещающий сигнал светофора и другие.

Летом Бузова превысила допустимую скорость на 40-60 километров в час. Это не просто много, это — дико много.

Бузова неслась на своей тачке там, где должна была по закону ползти.

Никто не погиб, никто не остался калекой. Несмотря на то, что Бузова летела, как сумасшедшая, нарушая закон и подвергая окружающих смертельной опасности, аварии не случилось.

И это — простая удача, которой завтра может и не быть.

63 зарегистрированных нарушения ПДД за год, превышение скорости на 40-60 километров в час, но Бузова продолжает ездить за рулём.

Почему? Ответ прост: может себе позволить. Может подвергать прямой опасности жизни людей только потому, что имеет возможность обойти закон.

Выпила на очередной говно-презентации, летит домой на всех парах, испытывая головокружение от успеха, и, слава Б-гу, пока не протаранила своей огромной говновозкой другую машину и не сбила пешехода.

Но это, ещё раз повторю, — не более, чем удача. И лично меня очень расстраивает то, что в нашей стране жизнь простых людей защищает всё чаще удача, а не закон.

Я хочу, чтобы в моей стране закон лишал таких вот «бузовых» водительских прав уже после первого серьёзного нарушения, штрафовал и отправлял на исправительно-трудовые работы.

Это была бы жизнь в правовом государстве. В государстве, где закон нельзя купить.

К сожалению, а у нас — можно.

И пока Ольга Бузова не собьёт насмерть какого-нибудь мальчика, которого потом ещё и можно попытаться признать пьяным, подделав результаты экспертизы, она так и будет летать по дорогам нашей многострадальной страны. Страны, в котором перед законом равны далеко не все.

Представьте ситуацию: ваш ребёнок топает из школы, а ему навстречу несётся очередная «бузова», потому что опаздывает, потому что может себе позволить, потому что закон у нас — не для всех, а только для тех, кто не в состоянии его обойти.

Представили?

А теперь представьте, что в этой конкретной ситуации жизнь вашего ребёнка напрямую зависит от удачи: пронесёт или нет?

Представили?

Что чувствуете?

Источник: Лена Миро

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